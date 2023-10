"Profil zaufany wygasa"? To... prawda. Ten SMS to nie scam

Przez lata wszyscy specjaliści od cyberbezpieczeństwa, a także media publiczne, tłumaczą, żeby być ostrożnym, jeżeli dostajemy wiadomości z linkiem, szczególnie - od nieznanego źródła. Dziesiątki tysięcy artykułów w internecie, porady ekspertów czy statystyki policji pokazujące, ile tracą co roku osoby nabierające się na kampanie phishingowe powinny wystarczająco dobrze uświadomić wszystkim, by pod żadnym pozorem nie klikać w nic co dostaje się chociażby SMS'em.

Jednocześnie, co jakiś czas widzimy przypadki, jak agencje, które teoretycznie powinny mieć w swoich szeregach ekspertów od bezpieczeństwa, popełniają wręcz szkolne pomyłki, jeżeli chodzi o zaufanie użytkowników.

SMS z linkiem dotyczący profilu zaufanego rozesłany po Polsce

Wiele osób, w tym ja, dostało dziś SMS'a o dziwnej treści. Brzmi ona "Twój profil zaufany wygasa 31.10.2023 r. Przedłuż jego ważność po zalogowaniu się na konto". Dalej mieliśmy link do strony, gdzie mieliśmy dostać więcej informacji na ten temat.

Naturalnie wiele osób słusznie uznało to za scam, jednak jak się okazuje - SMS jest prawdziwy i dotyczy kont profilu zaufanego założonych w czasie pandemii.

Jest więc to po prostu bardzo nieodpowiedzialne ze strony ePUAP, że przesyła SMS'y z linkiem, kiedy cała kampania medialna stara się edukować społeczeństwo, żeby w nic takiego nie klikać. Pomijam już kompletnie fakt, że pomiędzy "gov" a ".pl" jest spacja, przez którą całość jeszcze mocniej wygląda na scam. W tym wypadku chyba można tu mówić po prostu o niedbalstwie samego pracownika, które przeszło bez żadnej kontroli.

Niemniej - czegoś takiego nie powinno być, a pracownicy rządowi powinni wiedzieć, jak uczyć społeczeństwo ostrożności.