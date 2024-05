Nie wiesz, na kogo głosować? Tu znajdziesz odpowiedź

Jeśli jeszcze nie podjąłeś decyzji o tym, na kogo zagłosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego, na tej stronie znajdziesz podpowiedź. Dzięki odpowiedzi na 25 pytań przekonasz się, z którą opcją polityczną Twoje poglądy są zbieżne w największym zakresie zagadnień.

Już 9 czerwca znowu otworzą się w Polsce lokale wyborcze. Tym razem będziemy wybierać naszych reprezentantów do Parlamentu Europejskiego. Na kogo zagłosować tym razem? To pytanie zadaje sobie wielu Polaków. Z pomocą przychodzą narzędzia, pozwalające zbadać swoje preferencje polityczne. Jednym z nich, znanym od lat, jest Latarnik Wyborczy. Przygotowuje go Centrum Edukacji Obywatelskiej przed każdymi wyborami o znaczeniu ogólnopolskim. Jego najnowsza edycja właśnie ujrzała światło dzienne. Oto jak z niej skorzystać.

Jak głosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego? Latarnik Wyborczy podpowie

Test poglądów politycznych dostępny jest na stronie internetowej latarnikwyborczy.pl. Można w nim znaleźć 25 pytań o istotne aspekty funkcjonowania Unii Europejskiej. Większość z nich dotyczy newralgicznych kwestii, takich jak polityka migracyjna, ekologiczna czy tzw. Zielony Ład. Na każde z tych pytań można odpowiedzieć na trzy sposoby: zgadzam się, nie zgadzam się i nie mam zdania. Dodatkowo przy wyborze pierwszych dwóch możemy określić, jak istotna jest to dla nas kwestia. Oto przykładowe pytanie:

Jak interpretować wynik Latarnika?

Opis każdej z poruszanych kwestii dostępny jest pod linkiem wyjaśnienie stwierdzenia. Po zakończeniu, badania otrzymamy odpowiedź, z której dowiemy się, w ilu procentach nasze poglądy są zgodne z tym, za czym optuje dana opcja polityczna.

Oczywiście otrzymanego w ten sposób wyniku nie należy traktować jako wyroczni, zwłaszcza że w wielu przypadkach Latarnik Wyborczy podaje dość niejednoznaczne wyniki (po tyle samo procent dla kilku, teoretycznie sprzecznych ze sobą opcji). Z tego powodu zawsze najlepiej kierować się niczym innym, jak własnym zdaniem.