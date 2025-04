Latarnik Wyborczy 2025 już dostępny. Tu go znajdziecie

Pod doskonale znanym polskim wyborcom adresem, latarnikwyborczy.pl, właśnie znalazła się zaktualizowana wersja testu, który pomaga skonfrontować poglądy z tym, co głoszą poszczególni kandydaci. Autorzy serwisu pozyskali odpowiedź na pytania od poszczególnych komitetów wyborczych, przez co każdy może sprawdzić, w jakim stopniu jego poglądy są spójne z tymi głoszonymi przez zarejestrowanych kandydatów. Jak przy każdych wyborach do organów centralnych, test zawiera pytania dotyczące bardzo istotnych zagadnień ze sfery polityki. W tym roku kandydaci musieli wypowiedzieć się m.in. na temat stosunków Polski z Unią Europejską, mieszkalnictwa, ekologii czy wyznawanych wartości. Wszystko po to, by ułatwić decyzję tym, którzy jeszcze nie zdecydowali, na kogo mają zamiar oddać swój głos.

Niemal wszyscy kandydaci udzielili odpowiedzi

Tym razem na prośbę Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej odpowiedziały niemal wszystkie komitety wyborcze. Przy pomocy Latarnika Wyborczego nie możemy skonfrontować swoich poglądów jedynie z Rafałem Trzaskowskim i Krzysztofem Stanowskim. W przypadku tych dwóch kandydatów wiedzę na temat ich poglądów trzeba zdobyć z innych źródeł.

Latarnik Wyborczy to za mało? Jest jeszcze jeden quiz

Ci, którym Latarnik Wyborczy 2025 nie pomógł, mogą sprawdzić swoje poglądy polityczne na innych stronach internetowych. Najpopularniejszą z nich jest serwis mypolitics.pl. Dostępny tam Barometr Prezydencki to świetne narzędzie dla bardziej dociekliwych wyborców. Czy lepsze od Latarnika? Trudno powiedzieć. Najlepiej samemu rozwiązać obydwa quizy.