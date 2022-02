Laserem, rakietą i pociskiem - niemieckie przeciwlotniczne 3 w 1

Rheinmetall Defense pokazał nową wieżę dla systemów obrony przeciwlotniczej. Niemcy podeszli do tematu pragmatycznie i połączyli klasyczne systemy z laserowymi nowościami, tworząc uniwersalne i elastyczne narzędzie możliwe do zintegrowania m.in. z istniejącymi pojazdami.

Jedna wieża, trzy bronie

Nowa wieża Rheinmetall Skyranger 30 HEL łączy w sobie trzy rodzaje broni przeciwlotniczej. Najbardziej klasycznym elementem jest tu szwajcarskie działko rewolwerowe Oerlikon KCE na amunicję 30 mm x 173 o szybkostrzelności 1200 strz./min. Jest to unowocześniona i dostosowana do innego środowiska konstrukcja znana ze szwedzkich myśliwców Saab 37 Viggen. Działko ma być skuteczna na odległości do 3 km.

Wieżę wyposażono też w zestaw pocisków kierowanych SkyKnight, pochodzącej ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich firmy Halcon. Są to 2,2-metrowe pociski o średnicy 114 mm i wadze 35 kg, służące do walki na odległości do 10 km przeciw samolotom, helikopterom i UAV, 6 km przeciw amunicji precyzyjnej oraz 4 km przeciw RAM (rakietom, artylerii i moździerzom).

Laserowa aktualizacja

Jednak tym, co wyróżnia tę wieżę od swojej poprzedniczki, bez HEL w nazwie, są lasery. Jak poinformował szwajcarski (tam projektuje się przeciwlotniczy sprzęt koncernu) oddział Rheinmetall, jej laser antydronowy został już przetestowany z mocą 20 kW, ale celem jest osiągnięcie przez te systemy mocy aż 100 kW. Rheinmetall spodziewa się, że pierwsze wieże produkcyjne będą miały moc w przedziale 20 - 50 kW, ale docelowo każda ma mieć możliwość osiągnięcia maksymalnie zakładanych wartości.

Nowa wieża jest ewidentnie rozwinięciem poprzedniczki, wyposażonym w podwyższający jej profil zespół laserów. W związku z tym można założyć, że waży poniżej 3 ton i jest wyposażona w zoptymalizowany do wykrywania małych obiektów radar AESA AMMR działający w paśmie S i mający około 20 km zasięgu. W poprzedniku działko 30 mm można było podnieść do 85° czyli prawie pionowo, tutaj zapewne jest tak samo.

Więżę będzie można montować stacjonarnie, na ciężarówkach, okrętach, jak i pojazdach opancerzonych. Niemcy w tym ostatnim punkcie wymieniają pojazdy służące w ich armii, kołowy transporter opancerzony Boxer i gąsienicowy transporter opancerzony Lynx KF41, ale firma z pewnością będzie oferować swój produkt wraz z integracją producentom innych pojazdów.

Trzy bronie, jeden system

Samo urządzenie to jedno, system kierowania ogniem to drugie. Skyranger 30 HEL jest elementem bardzo dobrze ocenianego, w pełni zsieciowanego i modułowego systemu obrony Skynex. System jest w dużym stopniu automatyczny, jego sensory samodzielnie nadzorują chronioną przestrzeń i w razie ataku samodzielnie przydziela cele poszczególnym rodzajom broni, będących na jego wyposażeniu.

Warto tu dodać, że program wieży z 30 mm działkiem powstał na bazie analiz konfliktu ormiańsko-azerskiego w Górnym Karabachu, w którym drony były niekwestionowaną „gwiazdą” i zszokowały sporą część wojskowych, jeśli chodzi o ich skuteczność. Nowa wersja wieży z wysokoenergetycznym laserem pokazuje, że tego typu broń stanie się już niedługo normalnością w arsenale każdej nowoczesnej armii.