To musi się wydarzyć w świecie laptopów przez najbliższych 10 lat

Co więc zmieni się moim zdaniem na rynku laptopów?

5G

Czytałem ostatnio kilka tego typu zestawień i w każdym przewija się 5G. W pełni się z tym zgadzam. Szybki mobilny internet jest niezbędny by zapewnić nieskrępowany dostęp do sieci. Sam akurat robię sobie hotspoty ze smartfona i nigdy nie zdecydowałem się na komputer z modemem czy zewnętrznego dongla z kartą SIM, ale na dobrą sprawę – jaka to różnica? Obecne transfery sieci bezprzewodowych to jednak trochę mało do poważniejszego korzystania z przenośnego komputera, szczególnie kiedy pracuje się na dużych plikach trzymanych w chmurze. Jasne, kiedy uda się złapać LTE – jest w porządku, choć wszystko zależy od operatora i czasem można się nieźle rozczarować. Kiedy jednak niezależnie od miejsca, będę miał takie transfery jak na swoim domowym światłowodzie, mobilna praca nabierze dużo większego sensu.

Cały, pełny dzień pracy na jednym ładowaniu

Oczywiście przy zachowaniu rozsądnych, mobilnych rozmiarów. Co mi bowiem z laptopa trzymającego i 20 godzin na baterii, jeśli nie zmieści się do plecaka czy nie będę mógł go wyciągnąć w samolocie lub pociągu. Czas pracy na jednym ładowaniu to w dzisiejszych laptopach tak samo istotna sprawa jak w smartfonach. A nawet bardziej istotna, bo telefony mają systemy szybkiego ładowania, ładowanie indukcyjne czy po prostu powerbanki, które można wrzucić do kieszeni czy plecaka. Z komputerami jest trochę trudniej, bo dodatkowe źródło zasilania zbyt kompaktowe nie jest, a większe obciążenie laptopa wiąże się z większym poborem energii – no i chyba nikt nie chce się ograniczać jedynie do prostych czynności. Czy da się to osiągnąć klasycznymi ogniwami? Niespecjalnie mnie to interesuje. Chcę po prostu móc zostawiać ładowarkę w domu czy w hotelu.

Dwa ekrany