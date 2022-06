Idealne laptopy do pracy zdalnej. Podpowiadamy, który wybrać

Polacy polubili pracę zdalną. Okazało się, że dojazdy do placówki w przypadku wielu zawodów biurowych są po prostu zbędne. Home office to większa wygoda, wszechstronność i oszczędność czasu. Często słyszę, że to najbardziej uniwersalna forma zatrudnienia. Całe domowe biuro może zamknąć się w obudowie komputera. Oznacza to, że można pracować właściwie z dowolnego miejsca. Do tego potrzeba jednak odpowiedniego sprzętu. Skoro ma być elastycznie, to i komputer musi być uniwersalny. Jaki powinien być komputer do pracy zdalnej? Na pewno lekki, poręczny i radzący sobie bez problemu z zadaniami biurowymi i obsługą komunikatorów wideo. Mamy dla Was kilka propozycji.

Praca, rozrywka i podróże? Tak, to możliwe

Nie masz zamiaru wracać do biura? Nic dziwnego. Cenią ją zwłaszcza osoby, które preferują samodzielną organizację pracy lub chcące być po prostu bliżej rodziny. Praca zdalna to także oszczędność czasu i pieniędzy na dojazdach. Prowadzenie korespondencji mailowej, rekrutacje online, tworzenie dokumentów tekstowych i arkuszy kalkulacyjnych. Domeny wielu profesji, które można wykonywać w domowym zaciszu. Nie trzeba wydawać fortuny na realizację tych zadań. Właśnie z myślą o takich potrzebach powstał segment laptopów podstawowych. Wszechstronnych maszyn do pracy w rozsądnej kategorii cenowej. A po pracy? Do filmów i podstawowych gier także się nada. I tu pojawia się pytanie, jakie komputery spełniają te wymagania?

Zamiast rozważać, przejdźmy do konkretów. Przygotowaliśmy dla Was konkretne modele, wyselekcjonowane pod kątem optymalnego połączenia przystępnej ceny i nietuzinkowych osiągów.

Asus X515

To, co jako pierwsze rzuca się w oczy w przypadku Asusa X515, to jego 15,6-calowy ekran. Zastosowano w nim matową powłokę antyodblaskową, a kąt widzenia sięga 178°. Sam panel to klasyczne FHD. Wystarczające do komfortowej pracy i podstawowej rozrywki. W niewielkiej obudowie wykonanej z tworzywa sztucznego zmieszczono pełnowymiarową klawiaturę. Po bokach znajdziemy 3 złącza USB-A (w tym jedno w standardzie 3.2), złącze USB typu C oraz wyjście HDMI. Waga urządzenia to 1,8 kg.

W obu modelach mamy do czynienia ze zintegrowaną kartą graficzną. Asus X515EA-BQ1445W posiada na wyposażeniu kartę Intel Iris Xe, pozytywnie zaskakującą w tym przedziale cenowym. Układ poradzi sobie z wyświetlaniem obrazu Full HD w większości gier free to play, a na niższych wymaganiach obsłuży także bardziej wymagające tytuły. Dzięki temu komputer nada się także do prostych prac w Photoshopie. Asus X515 został wyposażony w standardowe dla laptopów klasy biurowej 8 GB RAM, a na pliki przeznaczono szybki dysk SSD z możliwością rozbudowy od 256 GB aż do 1 TB.

System? Windows 11. Najnowsza odsłowna oprogramowania od Microsoft to nie tylko odświeżenie wizualne, ale także poprawki bezpieczeństwa i lepsza optymalizacja.

Źródło: Materiały prasowe

W komputerze zastosowano procesor Intel Core i5-1135G7 (4 rdzenie, 8 wątków). To oznacza, że nie ma powodu do obaw w kwestii mocy urządzenia. To już właściwie kultowe rozwiązanie w tej kategorii produktowej. Częstotliwość zegara to 2.40 GHz, ale maksymalna opcja w trybie turbo to 4.00 GHz.

Rodzina komputerów Asus X515 w zależności od konfiguracji figuruje w przedziale cenowym od 2099 do 2599 zł.

Acer Aspire 3

Skoro mowa o uniwersalnych komputerach do pracy zdalnej i rozrywki, to nie może zabraknąć pozycji od Acera.

Acer Aspire 3 charakteryzuje się podobnymi gabarytami co Asus X515. Tu także mamy do czynienia ze smukłym ekranem Full HD o przekątnej 15,6 cala. Praca zdalna oznacza zazwyczaj długi czas spędzany przed ekranem, a temu towarzyszą zmęczone oczy. Acer zastosował więc technologię BlueLightShield™, dzięki czemu emisja niebieskiego światła zostaje ograniczona. Waga to 1,9 kg, nie będzie zatem ciążyć w plecaku lub podczas pracy na kolanach.

Źródło: Materiały prasowe

Wakacje majaczą już na horyzoncie, a to oznacza wyjazdy, wypady nad jezioro i podróże. Kto powiedział, że nie można łączyć tego z pracą? Workation, to zyskujący na popularności sposób łączenia wypoczynku z życiem zawodowym. A co jest w takich warunkach najważniejsze? Bateria. Acer Aspire 3 zapewnia 9 godzin pracy na akumulatorze, więc nie musisz czuć się przywiązany do zasilacza.

Komputer również został wyposażony w 8 GB RAM oraz szybki dysk SSD z możliwością rozbudowy aż do 1TB. Na uwagę zasługuje opcjonalny wybór wersji z kartą NVIDIA GeForce. Tobie przyda się do pracy, a Twoje dziecko wykorzysta ją do zapewnienia lepszych wrażeń w grach.

Tutaj także należą się słowa uznania za preinstalowany system Windows 11. Docenią to użytkownicy, którzy chcą wykorzystać Acera Aspire 3 jako przenośną stację do średnio wymagających gier. Dzięki inteligentnemu HDR grafika będzie lepsza, a technologia DirectStorage (znana z Xbox Series X) zapewni bardzo szybkie wyczytywanie danych. Podobnie jak w przypadku Asusa X515, Aspire 3 napędzany jest wydajnym procesorem Intel Core i5-1135G7.

Przy wyborze komputera do pracy zdalnej warto zwrócić uwagę także na dostępne złącza. Jeśli ma zastąpić biuro, to zapewne rozważasz użycie zewnętrznej klawiatury, myszki lub służbowych dysków. Acer Aspire 3 posiada 3 złącza USB-A (w tym jedno w standardzie 3.2) i wyjście HDMI. Tych, którzy chcą korzystać z przewodowego połączenia sieciowego, zapewne ucieszy fakt, że komputer wyposażono także w dedykowane wejście.

Acer Aspire z procesorem i5, 8 GB RAM i dyskiem 512 GB dostępny jest w Komputronik w cenie 2699 zł.

HP15s

Dobrym kompromisem między niewielką wagą a dużym, 15-calowym ekranem jest HP15s. To laptop stworzony do mobilnej pracy dzięki smukłej konstrukcji i pojemnemu akumulatorowi. Praca przez cały dzień nie sprawi mu kłopotów, a bateria o długiej żywotności w akompaniamencie technologii Fast Charge szybko uzupełnia utracone zasoby.

To także najlżejszy komputer z całego zestawienia. Jego waga to zaledwie 1,69 kg.

Skoro zakładamy pracę na łonie natury, to dobrze by było, gdyby laptop posiadał jakąś formę odporności na padające promienie słońca. HP15s wyposażono w powłokę antyodblaskową, więc śmiało można działać na świeżym powietrzu.

W promocyjnej cenie kupicie go na Komputronik za 2549 zł.

System na pokładzie. Intel przejmuje stery

Co łączy te modele? To, że nie musisz przejmować się dodatkowym wydatkiem na system operacyjny. W laptopach klasy podstawowej nierzadko zakup systemu leży po stronie użytkownika. Komputer do pracy zdalnej powinien być od razu gotowy do działania. Dlatego też wszystkie proponowane modele posiadają preinstalowany system Windows. I to nie byle jaki, bo w najświeższej wersji 11. To po pierwsze wygoda a po drugie oszczędność czasu i pieniędzy.

Komputery są napędzane wydajnymi procesorami Intel Core i5 jedenastej generacji (4 rdzenie, 8 wątków) stworzonymi do zadań biurowych. To rozsądny kompromis między ceną a wydajnością. Zarówno do pracy, jak i edukacji. Zastosowane komponenty zapewniają szybką pracę komputera bez spowolnień przy otwieraniu programów czy pracy przeglądarki internetowej.

Źródło: Materiały prasowe

Jak widać wielozadaniowy laptop wcale nie musi być drogi. Połączenie wydajnego procesora Intel Core i5, dużego, 15-calowego ekranu i systemu Windows 11 daje Ci komfortowe narzędzie do pracy biurowej, które możesz bez problemu zabrać w podróż czy wakacyjny wyjazd dzięki lekkiej konstrukcji. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby frajdę czerpali z niego także najmłodsi, grając w proste gry i oglądając kreskówki w jakości Full HD. Lato zbliża się wielkimi krokami. Może więc warto wyjść poza schematy i popracować z pięknym widokiem za oknem?

Materiał powstał we współpracy z Microsoft