Dwa modele Huawei GT3 Pro - który smartwatch jest dla Ciebie?

Huawei przygotował nową odsłonę swojego smartwatcha, ale nie oferuje tylko jednego wariantu, lecz po raz pierwszy pojawia się też mniejszy i bardziej delikatny odpowiednik. GT 3 Pro można nabyć w wersji tytanowej, gdzie koperta posiada średnicę 46 mm, zaś ceramiczny wariant oferuje nieco mniejszy, bo mierzącą 43 mm obudowę. Jest to pierwszy raz, gdy Huawei wprowadza do oferty tak wykończony smartwatch, bo oprócz koperty wykonanej z ceramiki, mamy też do czynienia z paskiem, przy którego produkcji użyto tego samego materiału. Jedynie zapinka jest metalowa, dodając szyku całości. Obydwa modele posiadają ekrany AMOLED, moduł NFC do płatności zbliżeniowych i działają pod kontrolą HarmonyOS. To oznacza, że poradzą sobie w duecie ze smartfonem z Androidem oraz iPhone’em.

Aktywne korzystanie ze smartwatcha o takich możliwościach nie musi oznaczać częstego ładowania urządzenia. Większy GT 3 Pro z 46 mm kopertą będzie działał nawet 2 tygodnie bez ładowania, zaś mniejszy poradzi sobie przez 7 dni. Bez obaw, jeśli mimo wszystko zapomnicie go naładować, co czasem się zdarza, to zaledwie 10 minut na ładowarce wystarczy, by korzystać z niego przez cały dzień. Po więcej zapraszamy do wideo powyżej.

Materiał powstał we współpracy z Huawei