MEN wspiera rozwój kompetencji cyfrowych uczniów

Już we wrześniu w ramach programu bezpłatne laptopy dotrą do 290 tys. 64 uczniów z 50 regionów, w których rozstrzygnięto przetargi. Z kolei w październiku startuje program „Laptop dla nauczyciela”. Podczas konferencji prasowej ministrowie Przemysław Czarnek i Janusz Cieszyński podsumowali dotychczasowy przebieg realizacji założeń ustawy o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli.

Laptopy dla uczniów klas IV szkół podstawowych

– Rozpoczynamy nowy rozdział w edukacji polskich uczniów, którego założeniem jest wyrównywanie szans i wzmacnianie kompetencji cyfrowych. Wszystko idzie zgodnie z harmonogramem: rozstrzygnięto przetargi w większości z 73 regionów, wyłoniono konkretne modele laptopów, które trafią do rąk uczniów – mówił minister Janusz Cieszyński, przedstawiając działania związane z przekazywaniem laptopów dla uczniów.

Producenci sprzętu są różni, ale wszystkie laptopy, bez względu na model i producenta, spełniają określone wymagania techniczne. Jak podkreśla Minister Cyfryzacji, laptopy muszą spełniać minimalne wymagania określone w nowelizacji rozporządzeniu MEiN z 28 grudnia 2022 r. w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania.

Do przetargu zakwalifikowało się 13 firm, które zaproponowały 6 modeli laptopów:

Lenovo V15 G3 IAP CTO,

HP ProBook 440 G9,

Dell Latitude 3540,

ASUS ExpertBook B1502CBA,

Acer TravelMate P215-54,

ACER TMP214-54.

– To dobrej jakości sprzęt, który będzie miał zainstalowany system operacyjny i dostęp do bezpłatnego pakietu biurowego. Rodzice i szkoła będą mogli zdecydować o instalacji dodatkowego oprogramowania. W ramach programu „Laptop dla ucznia” zagwarantujemy także dostęp do dodatkowych materiałów edukacyjnych i bezpłatnych wersji elektronicznych podręczników – dodał szef resortu cyfryzacji.

Sprzęt został objęty 36-miesięczną gwarancją, która zakłada obowiązek reakcji dostawcy w ciągu jednego dnia od zgłoszenia awarii. Naprawa powinna być zrealizowana w ciągu 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia, a jeśli będzie to niemożliwe, uczeń otrzyma sprzęt zastępczy. Usługa gwarancyjna będzie świadczona w systemie door-to-door. Rodzice nie będą więc musieli zawozić sprzętu do serwisu – przyjedzie kurier i odbierze paczkę, dostarczając ją bezpośrednio do odbiorcy. To szczególnie ważne dla osób mieszkających na terenach wiejskich, oddalonych od dużych aglomeracji.

Unowocześnianie polskich szkół

– Kontynuujemy i to z wielkim rozmachem proces informaatyzacji polskich szkół i wyposażamy uczniów w sprzęt komputerowy. W przeciwieństwie do naszych przeciwników inwestujemy ogromną ilość środków w rozwój szkolnictwa – mówił minister Przemysław Czarnek podczas konferencji. Szef MEiN podkreślił, że jest to kolejna inicjatywa, której celem jest unowocześnianie polskich szkół i udostępnianie uczniom najnowszych pomocy dydaktycznych, aby mogli rozwijać swoją wiedzę i talenty.

– „Laboratoria Przyszłości”, które trafiły do wszystkich szkół podstawowych, łącznie z niepublicznymi, to jest kilkanaście tysięcy szkół podstawowych – od najmniejszej do największej. To jest ok. 1,2 mld zł. W ramach dwukrotnej akcji „Nauka zdalna” i „Nauka zdalna plus”, kiedy byliśmy zmuszeni do tego, żeby uczyć się zdalnie, wnioski wszystkich samorządów o sfinansowanie sprzętu komputerowego zostały zrealizowane w 100 proc. przez nasz resort i na to przeznaczyliśmy kolejne kilkaset milionów złotych – wyliczał minister Przemysław Czarnek.

– Dość przypomnieć, że 100 proc. szkół dzisiaj podłączonych jest do szybkiego internetu. I kontynuujemy ten proces cyfryzacji, informatyzacji polskich szkół – podsumował Minister Edukacji i Nauki.

Kompleksowe działania – równe szanse dla wszystkich

Nowoczesny sprzęt będzie stałym elementem polskiego systemu oświaty. Program zakłada, że każdy uczeń IV klasy szkoły podstawowej w Polsce otrzyma na własność bezpłatny laptop. Sprzęt może być wykorzystany do nauki, rozwoju kompetencji cyfrowych, talentów i zainteresowań.

– Laptopy otrzymają wszyscy uczniowie klas czwartych szkół publicznych i niepublicznych, ale też uczniowie, którzy mają indywidualne nauczanie, tzn. z powodów zdrowotnych nie mogą uczęszczać regularnie do szkoły, jak również osoby wybitnie uzdolnione, które mają indywidualny tok nauczania – wyjaśniał Janusz Cieszyński i podkreślał, że Polska młodzież ma świetne wyniki w międzynarodowych badaniach umiejętności matematycznych i powszechny dostęp do sprzętu pomoże wykorzystać ten potencjał.

– Wyniki badań jeszcze z 2018 r. wskazują na to, że polscy uczniowie są niezwykle utalentowani, jeśli chodzi o poziom wiedzy matematycznej, stąd informatyzacja polskich szkół już wykonana i planowana w najbliższej przyszłości – zauważył minister Przemysław Czarnek. – Laptopy dla każdego czwartoklasisty i laptopy dla nauczyciela będą mogły tylko poprawiać tę dobrą sytuację polskich uczniów w kontekście badań międzynarodowych – dodał.

Wyrównywanie szans dzieci i młodzieży to jeden z fundamentów nowoczesnego społeczeństwa, dla którego wiedza stanowi podstawowy czynnik rozwoju gospodarczego. Edukacja i cyfryzacja to inwestycje, które zwrócą się nie tylko indywidualnie – w postaci lepszych umiejętności, większych szans na rynku pracy. To także szansa na silną gospodarkę, inwestycja w przyszłość i rozwój Polski. Program „Laptop dla ucznia” jest uzupełnieniem działań nakierowanych na wyposażenie szkół w dostęp do bezpiecznego, szerokopasmowego internetu, a uczniów, rodziców i nauczycieli w dostęp do wiedzy, m.in. zasobów edukacyjnych zgromadzonych na platformie edukacyjnej OSE IT Szkoła oraz programów edukacyjnych i informacyjnych pomagających nabyć niezbędne kompetencje cyfrowe.

Wsparcie dla nauczycieli

W październiku rusza także program „Laptop dla nauczyciela”, w ramach którego nauczyciele otrzymają bony o wartości 2,5 tys. zł na zakup laptopów – będą mogli kupić dowolny sprzęt spełniający wymogi opisane w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki. Zainteresowani będą także mieli możliwość dopłacenia do droższego modelu sprzętu – w tym przypadku wartość bonu pomniejszy cenę zakupu. Jak podkreśla minister Janusz Cieszyński, nauczyciele mają różne potrzeby i ustawa daje im możliwość wyboru takiego sprzętu, jaki najlepiej przyda im się w pracy. Korzystanie z nowoczesnego sprzętu pozwoli nauczycielom na skuteczniejszą realizację podstawy programowej, urozmaicanie prowadzonych lekcji, poszerzanie wiedzy i rozwój kompetencji cyfrowych.