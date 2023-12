Innowacja, dbałość o szczegóły i przyszłość TV. Rynek telewizorów okiem TCL

Warsztaty TCL odkrywają tajemnice rynku telewizorów

Podczas warsztatów „Expert meet Experts”, które prowadzone były przez Marka Maciejewskiego, Dyrektora ds. Rozwoju Produktów w Europie, oraz Marcina Gerlacha, Kierownika Rozwoju i Zarządzania Produktami, można było dowiedzieć się naprawdę wielu ciekawych rzeczy. Poruszano tam wiele istotnych kwestii, takich jak rozwój rynku TV na przestrzeni lat, tego, co będzie wkrótce oraz jak na tle tego wszystkiego prezentuje się TCL. Przejdźmy więc przez wszystkie najważniejsze punkty tych warsztatów.

Źródło: TCL

Wymiana telewizorów w naszych domach, czyli łącząc komfort z nowoczesnością

Średni okres wymiany telewizora wynosi obecnie około 9 lat, co jest znakiem stabilizacji i trwałości nowoczesnych urządzeń — mit o tym, że nowe sprzęty nie są w stanie przetrwać kilku lat, okazują się więc w tym przypadku nieprawdziwe. Co więcej, średni wzrost rozmiaru ekranu wynosi imponujące 1,2 cala rocznie — a to odzwierciedla dążenie użytkowników do większych i bardziej imponujących wyświetlaczy. Ta tendencja zyskuje na sile, czyniąc wymianę telewizora nie tylko koniecznością, ale i szansą na ulepszenie doświadczeń wizualnych. To ma również wiele wspólnego z tym, w jakich warunkach przyszło nam żyć w pamiętnym 2020 roku.

Źródło: TCL

Rozmiar i wydajność, czyli nowe wymogi współczesnego odbiorcy

Rozmiar telewizora stał się kluczowym czynnikiem decydującym o wyborze nowego sprzętu. Jak już wspomniałem, pandemia COVID-19 zrewolucjonizowała podejście do wymiany telewizorów, wpływając na decyzje konsumentów i skłaniając ich do wyboru większych ekranów. Minimalny akceptowalny rozmiar teraz oscyluje wokół 50 cali, co jest rezultatem zwiększonego czasu spędzanego w domu i rosnącej popularności treści streamingowych. Jeśli mamy chwilę dla siebie, chcemy spędzić ją przy telewizorze jak najlepszej jakości i z jak największym komfortem — nie ma tutaj mowy o kompromisach. Telewizor to urządzenie, które ma sprawiać nam radość i przynosić komfort, więc 50 cali to absolutne minimum.

Źródło: TCL

Ewolucja rynku: większe, bardziej efektywne i zrównoważone

W miarę jak rynek telewizorów ewoluuje, wzrasta zapotrzebowanie na coraz większe ekrany, które jednocześnie wykorzystują coraz mniej energii. Klienci poszukują urządzeń, które nie tylko imponują rozmiarem, ale także są bardziej przyjazne dla środowiska. To przejście ku większym i bardziej efektywnym telewizorom to odpowiedź na rosnące oczekiwania konsumentów i troskę o środowisko. Dbanie o planetę w tych czasach jest na wagę złota, a dodatkowo przekłada się to na oszczędność dla nas samych — to właśnie z tego względu szukamy takich rozwiązań.

Źródło: TCL

Przejęcie telewizji przez streaming. Jesteśmy coraz bliżej nowej ery rozrywki

Coraz bardziej telewizję przejmują serwisy streamingowe, z prognozami wskazującymi na dalszy wzrost tego trendu. W 2030 roku prawdopodobnie będziemy korzystać wyłącznie z rozwiązań streamingowych. Do tego wprowadzenie technologii grania w chmurze oraz rosnąca popularność Over-the-Top (OTT) świadczą o dynamicznych zmianach w sposobie konsumpcji treści. TCL zaznaczyło przy tym, że każdy ich telewizor, niezależnie od jego wielkości, koresponduje z potrzebami dostępu do różnorodnych treści streamingowych.

Źródło: TCL

8K to nadal przyszłość telewizorów, ale to nie jest wcale taka zła wiadomość

Choć technologia 8K nadal pozostaje w sferze przyszłych innowacji, to już teraz wzbudza ogromne zainteresowanie. Konsumentów fascynuje potencjał wyświetlania ultrawysokiej rozdzielczości, choć powszechne wdrożenie tej technologii to kwestia czasu. Warto jednak mieć na uwadze, że nie świadczy to wcale źle o dzisiejszych urządzeniach, czego TCL jest świetnym przykładem.

Technologie takie jak HDR10, HDR10+, HLG i Dolby Vision, wnoszą nowe możliwości do świata telewizji. HDR10 (High Dynamic Range 10) to standard HDR, który wprowadza do świata telewizji i filmów wyjątkowe ulepszenia w jakości obrazu. Charakteryzuje się zwiększonym zakresem dynamicznym, umożliwiającym bardziej zrównoważony kontrast między ciemnymi a jasnymi obszarami oraz lepszą reprodukcję kolorów. Dzięki HDR10 obrazy stają się bardziej realistyczne, detale są bardziej zauważalne, a kolory nabierają intensywności, co przekłada się na bardziej imponujące i głębokie wrażenia wizualne. Jako otwarty standard, HDR10 zdobył szerokie uznanie w przemyśle, stanowiąc integralną część nowoczesnych telewizorów, odtwarzaczy i innych urządzeń multimedialnych.

Źródło: TCL

HDR10+ to za to zaawansowany standard HDR, który stanowi ulepszoną wersję podstawowego HDR10. Charakteryzuje się dynamicznym mapowaniem tonów, co oznacza, że parametry HDR, takie jak jasność i kontrast, są dostosowywane dla każdej sceny indywidualnie, zamiast stosować jednolite ustawienia dla całego materiału wideo. Dzięki temu HDR10+ oferuje bardziej precyzyjne odwzorowanie szczegółów w zarówno najciemniejszych, jak i najjaśniejszych obszarach obrazu, co przekłada się na bardziej realistyczny i dynamiczny efekt wizualny. Wprowadzenie tej technologii umożliwia producentom treści oraz telewizorom inteligentnym dostosowywanie się do zmieniających się warunków w trakcie odtwarzania, co skutkuje bardziej doskonałym doświadczeniem oglądania dla użytkowników.

HLG (Hybrid Log-Gamma) to innowacyjny standard HDR, który został stworzony z myślą o rozwoju transmisji telewizyjnej i produkcji treści w wysokiej rozdzielczości. Unikalną cechą HLG jest jego zdolność do obsługi zarówno odbioru HDR, jak i SDR (Standard Dynamic Range) na jednym kanale, co sprawia, że jest on idealny dla tradycyjnej telewizji. Dzięki temu, HLG eliminuje potrzebę konwersji i jest kompatybilny z szerszym spektrum urządzeń, od nowoczesnych telewizorów po starsze modele. Ten format HDR stosuje inteligentne podejście do mapowania tonów, dostarczając bogatsze i bardziej realistyczne wrażenia wizualne, jednocześnie ułatwiając producentom treści dostarczanie dynamicznych obrazów bez komplikacji związanych z konwersją między różnymi standardami.

Źródło: TCL

Dolby Vision to zaawansowany standard HDR, który podnosi jakość obrazu na nowe wyżyny, zapewniając widzom niezwykle bogate i dynamiczne wrażenia wizualne. Co wyróżnia Dolby Vision, to jego zdolność do obsługi metadanych dynamicznych, co oznacza, że parametry HDR, takie jak jasność, kontrast i kolorystyka, są dostosowywane ramka po ramce. To inteligentne mapowanie tonów pozwala na optymalne wykorzystanie możliwości każdego ekranu, zapewniając doskonałe odwzorowanie szczegółów zarówno w najciemniejszych, jak i najjaśniejszych obszarach obrazu. Dolby Vision oferuje również większą głębię kolorów, co przekłada się na bardziej realistyczne i zgodne z intencjami twórców wizualne doznania. Jako kompleksowy standard HDR, Dolby Vision znalazł szerokie zastosowanie wśród producentów treści, telewizorów i innych urządzeń multimedialnych, dostarczając najwyższej jakości obrazów.

TCL w świecie wyświetlaczy: innowacje, inwestycje, dbałość o detale

TCL jest pionierem w dziedzinie nowych technologii wyświetlaczy. Inwestując ponad 36 miliardów dolarów w 10 linii do produkcji paneli, firma osiąga naprawdę niezły poziom w produkcji wyświetlaczy. Nowe technologie, takie jak Micro LED, duże ekrany OLED i QD, stają się rzeczywistością, a flagowe produkty, takie jak miniLED, telewizory do gier z odświeżaniem 165 Hz i monitory gamingowe 144/240 Hz, podkreślają zaangażowanie TCL w jak najlepsze warunki dla klientów w dzisiejszych czasach.

Źródło: TCL

TCL patrzy w przyszłość. Samoemisja, energooszczędność i wiele więcej

TCL patrzy już na to, co przyniesie przyszłość — i w związku z tym wprowadza najwyższe standardy przyszłej telewizji, obejmujące samoemisję, ruch optyczny na każdym rozmiarze ekranu, kontrast, odświeżanie i czas reakcji dostosowane do zakrzywionych ekranów. Technologia miniLED od TCL jest tego doskonałym przykładem.

Właśnie, miniLED od TCL to rewelacja warta podkreślenia. Ich telewizory na przestrzeni lat zrobiły ogromny postęp, oferując nie tylko imponującą jasność i kolorystykę, ale także szeroki kąt widzenia, brak odbić na ekranie oraz eliminację wrażenia rozmytych i brudnych kolorów. To pełnowartościowe doznania wizualne, które powinny zachwycić nawet najbardziej wymagających widzów.

Źródło: TCL

Obraz obrazem, ale nie można zapomnieć o audio

TCL nie zapomina również o znaczeniu doskonałego dźwięku. Rozwiązania audio w telewizorach TCL, takie jak Spatial Audio, wiele kanałów audio i subwoofer, dostarczają bogatej i wielowymiarowej jakości dźwięku. To kompleksowe podejście do dźwięku, które uzupełnia doskonałość obrazu — i oferuje naprawdę niezłe kino w naszym domu bez konieczności kupowania osobno soundbara.

Telewizor dziś musi być też inteligentny

TCL kładzie również nacisk na liczne innowacje do Smart TV, w tym mocny rozwój Google TV. Profile użytkowników w Smart TV, aktualizacje ekranu głównego, tryb Zdjęć Google, nowy widok aplikacji — to tylko niektóre z funkcji, które ułatwiają korzystanie z telewizora. Dodatkowo, screensharing przy pomocy Air Play 2, Chromecast czy Miracast i różnorodne opcje sterowania (komendy głosowe, smartfon, pilot) sprawiają, że obsługa telewizora staje się intuicyjna i elastyczna.

Źródło: Depositphotos

Wisienka na torcie: nowe modele telewizorów TCL

TCL zaprezentował również serię nowych modeli, w tym P745, C805, C955 i X955. TCL X955, jako flagowy model, oferuje przełomowe doświadczenia kina domowego z ekranem 98 cali, technologią miniLED, zaawansowanym dźwiękiem, i imponującym zestawem funkcji wizualnych. To ogromny telewizor stworzony dla najbardziej wymagających klientów, który pod względem jakości jest naprawdę zaskakujący.

TCL nie tylko śledzi trendy rynkowe, ale także aktywnie kształtuje przyszłość telewizji, dostarczając innowacyjne technologie i produkty, które spełniają, a nawet i pod niektórymi względami czasem przebijają oczekiwania konsumentów. Wprowadzając nowe i zaskakujące rozwiązania w dziedzinie wyświetlaczy, dźwięku i Smart TV, firma ustanawia nowe standardy jakości i wydajności. Dowodem na to jest fakt, że telewizory TCL w 2023 roku zdobyły mnóstwo nagród i wyróżnień, potwierdzając ich jakość i innowacyjność.

Źródło: Depositphotos

Artykuł powstał we współpracy z firmą TCL