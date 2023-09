Laptopy ASUS TUF z kartami NVIDIA GeForce to idealny kompan każdego ucznia

Nowy rok szkolny już za pasem, ale nie wszyscy mają tyle szczęścia co czwartoklasiści, którzy dostaną nowego laptopa wraz z rozpoczęciem zajęć we wrześniu.

Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby samemu sprawić sobie lub swojemu dziecku przyjemność i kupić notebooka, który poradzi sobie z każdym zadaniem, jakie przed nim postawimy. Jeśli przy tym nie chcecie zrujnować swojego budżetu to ASUS przygotował dla was serię komputerów dla graczy - TUF Gaming z kartami NVIDIA GeForce RTX 40.

Co to znaczy komputer do nauki?

Czy komputer jest niezbędny do nauki? Nasi dziadkowie pewnie by się z tym nie zgodzili, ale w ostatnich latach mieliśmy aż nadto przykładów, na to jak nowe technologie pomagają w nauce. Ba, gdyby nie praktycznie powszechny dostęp do komputerów, to pewnie jeden rok nauki w szkołach trzeba by było spisać na straty. I nawet jeśli nie korzystamy z komputera w trakcie lekcji, to jego rola w rozwoju i pozyskiwaniu ważnych umiejętności życiowych jest obecnie kluczowa.

W pierwszych latach nauki wydajność tego komputera nie jest aż tak istotna, zazwyczaj i tak wykorzystywany jest tylko do pracy typowo biurowej i surfowania w internecie. Jednak wraz z wiekiem wymagania uczniów i młodych ludzi rosną i trudno się temu dziwić. Nie chodzi tylko o gry, choć i te potrafią być efektywnie wykorzystywane w nauce. Jako przykład można wziąć Minecrafta, na bazie którego powstają całe plany szkoleniowe wprowadzające podstawowe matematyczne zagadnienia w klasach 1-3. Takie zajęcia są ciekawe dla dzieciaków, bo korzystają z czegoś, co je interesuje, a przy tym niemal nieświadomie przyswajają nową wiedzę. W starszych klasach popularne są też zajęcia z programowania z Minecraftem, a dalej nawet budowa prostych gier logicznych np. przy pomocy języka Scratch. To wszystko procentuje w dorosłym życiu i z pewnością nie można już dzisiaj powiedzieć, że gry niczego nie uczą.

Dzisiaj jednak zainteresowania młodego pokolenia wykraczają znacznie poza same gry. Marzeniem wielu jest zostać sławnym YouTuberem lub TikTokerem, a to przekłada się na zainteresowanie np. streamingiem gier czy składaniem własnych filmów wideo. Nie brakuje przykładów bardzo młodych ludzi, którzy zbudowali w ciągu kilku lat popularne kanały w mediach społecznościowych, które z czasem stały się ich pomysłem na życie. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie dysponowali odpowiednim sprzętem. Co jednak najważniejsze, na taki sprzęt wcale nie trzeba wydać ogromnych pieniędzy, a najlepszym tego przykładem są laptopy ASUS TUF Gaming z kartami graficznymi NVIDIA GeForce RTX 40 korzystającymi z architektury Ada Lovelace.

ASUS TUF Gaming to wyznacznik nowej jakości

Marka TUF Gaming pojawiła się jako odpowiedź ASUSa na wymagania szerokiego grona klientów, którzy nie mogli lub nie chcieli wydawać dużych kwot na topowe urządzenia tajwańskiego producenta z serii ROG. TUF Gaming F15/F17 i A15/A17 to modele bardzo przystępne cenowo, które łączą w sobie najnowocześniejsze rozwiązania od czołowych producentów podzespołów. Co więcej, mam wrażenie, że najważniejszym komponentem każdego takiego komputera jest karta graficzna z serii NVIDIA GeForce RTX 40, która oferuje wysoką wydajność nie tylko w grach, ale również aplikacjach do obróbki wideo czy streamingu. Wtedy drugorzędne znaczenie ma czy wybierzemy model z procesorem Intela czy innej marki, bo w wielu przypadkach pierwsze skrzypce i tak gra karta graficzna.

Notebooki z serii TUF Gaming można kupić w dwóch rozmiarach, z ekranami o przekątnej 15 oraz 17 cali oferującymi rozdzielczości 1080p lub 1440p oraz odświeżanie od 144 do nawet 240 Hz. Pomimo dużej matrycy waga takiego komputera waha się od 2,2 do 2,6 kg, co sprawia, że noszenie go np. na zajęcia na uczelni nie nastręcza wielkiego problemu. W takim przypadku świetnie sprawdza się też złącze USB-C typu Power Delivery, przy pomocy którego możemy podładować baterię w komputerze przy pomocy praktycznie każdej ładowarki. Dla użytkowników pewnie równie istotny będzie też fakt, że w obudowie znalazło się miejsce nawet na dwa dyski SSD, a w razie potrzeby możemy dołożyć również pamięć RAM.

ASUS pomyślał praktycznie o wszystkim aby ułatwić życie nie tylko uczniom, ale każdemu użytkownikowi komputerów TUF Gaming. W najnowszej wersji mamy jeszcze cieńsze ramki wokół ekranu, świetną klawiaturę o idealnym skoku klawiszy oraz wsparcie dla najnowszych technologii takich jak HDMI 2.1, Thunderbolt 4 czy WiFi 6. Dzięki obecności procesora graficznego NVIDIA oraz matrycy o wysokim odświeżaniu wspierana jest też technologia G-Sync, a wraz z nią takie rozwiązania jak DLSS 3 czy NVIDIA Reflex, które poprawiają wydajność i zmniejszają opóźnienia. Nowe technologie zastosowanie w procesorach graficznych NVIDIA GeForce RTX 40 pozwalają nie tylko na większą wydajność w grach, ale również na przyśpieszenie pracy w aplikacjach do obróbki wideo czy renderowania. Zastosowanie rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję (SI) daje ogromne możliwości, które w przyszłości zostaną zapewne jeszcze bardziej rozbudowane. To też duże pole do popisu dla kreatywności, której młodym ludziom z całą pewnością nie brakuje.

Techniczny majstersztyk dzięki technologii NVIDIA Advanced Optimus

Jednak, żeby dobrze wykorzystać możliwości, jakie stwarza technologia, trzeba zapewnić odpowiednią współpracę komponentów. Laptopy z serii TUF Gaming wspierają rozwiązanie NVIDIA Advanced Optimus. Ta technologia pozwala na sprawne zarządzanie poborem energii i nawet całkowite wyłączenie dedykowanego układu graficznego, jeśli nie jest on akurat potrzebny. W ten sposób dzięki wbudowanej baterii o pojemności 90 Wh czas pracy komputera przekracza w optymalnych warunkach 8 godzin. Jak na komputer z taką wydajnością to wręcz rewelacyjny wynik. Z tego faktu wynika jeszcze jedna zaleta. ASUS wykorzystał w swoich komputerach rozbudowany system rurek cieplnych do chłodzenia CPU i GPU, który jest na tyle skuteczny, że przy małym obciążeniu może całkowicie wyłączyć wentylatory. Tym samym notebook może pracować w pełni pasywnie, nie wydając z siebie żadnego dźwięku. To docenią nie tylko miłośnicy ciszy, ale również profesor na wykładzie ;-).

Jeśli zatem szukacie dobrze wyposażonego, wydajnego komputera o ogromnych możliwościach, jakie daje zastosowanie najnowszych technologii to oferta ASUSa wydaje się idealna. Komputery z rodziny TUF Gaming można kupić już za nieco ponad 5000 złotych w najpopularniejszych sklepach w Polsce w bardzo różnych konfiguracjach dopasowanych do konkretnych wymagań. Znajdziemy w nich najwydajniejsze procesory AMD i Intela, kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 4070, nawet 32 GB pamięci RAM oraz dysk SSD o pojemności do 2 TB. Całości dopełnia wsparcie dla szerokiej gamy portów (USB 4.0/3.2, HDMI 2.1, LAN 1Gbps) i najnowszych technologii łączności jak WiFi 6 i Bluetooth 5.2. Wszystko okraszone jest świetną matrycą, głośnikami ze wsparciem Dolby Atmos oraz baterią oferującą aż 90 Wh, co przekłada się na ponad przeciętny czas pracy na baterii. Dokładną listę dostępnych modeli znajdziecie na stronach producenta.