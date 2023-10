Laptopy dla nauczycieli na Allegro - w pełni online i z bonusem

Kto jest uprawniony do otrzymania bonu na laptopa?

Zacznijmy jednak od kwestii formalnych. Możliwość odbioru bonu na zakup laptopa przysługuje czynnym nauczycielom klas IV-VIII, w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych - publicznych oraz prywatnych.

Bony te można odebrać w postaci kodu w placówce, w której dany nauczyciel pracuje. Kod ten przesyłany jest na adres e-mail nauczyciela, który to można później wykorzystać na zakup laptopa u autoryzowanych przez Ministerstwo Cyfryzacji dostawców sprzętu. Co ważne,- musi być to laptop, bon nie uprawnia do zakupu komputera stacjonarnego.

Bon można wykorzystać na zakup laptopa raz w ciągu najbliższych 5 lat, a po jego wykorzystaniu, laptop nie może być zbyty przez ten sam okres.

Jaki laptop można kupić z wykorzystaniem bonu?

Bon na zakup laptopa dla nauczycieli ma wartość 2,5 tys. zł, mamy więc tutaj trzy warianty do wyboru. Kupno laptopa w niższej cenie niż wartość bonu, wówczas różnica przepada. Druga opcja to zakup w tej samej cenie, dzięki czemu nauczyciel nie ponosi żadnych kosztów, a trzecia to wybranie laptopa droższego i dopłacenie do niego kwoty ponad 2,5 tys. zł.

Trzeci wariant będzie najkorzystniejszych dla nauczycieli, którzy i tak planowali kupno nowego dobrego laptopa, w cenie około 4 do 5 tys.,- w ten sposób zakupią go sobie o połowę taniej. Nie oznacza to oczywiście, że laptopy w cenie około 2,5 tys. zł to złe urządzenia. W tej cenie znajdziemy na Allegro sporych ofert sprzedaży sprzętów, które w zupełności spełniają kryteria Ministerstwa Cyfryzacji.

Jakie to kryteria? Przede wszystkim muszą to być fabrycznie nowe laptopy, wyprodukowane nie wcześniej niż 9 miesięcy od daty sprzedaży, muszą też być objęte gwarancją na okres co najmniej 36 miesięcy. Podobnie jak w przypadku laptopów dla uczniów, dostawca sprzętu dla nauczycieli, w przypadku awarii laptopa, gwarantuje jej usunięcie w maksymalnie 5 dni, przy dłuższych naprawach musi zapewnić laptopa zastępczego.

Jeśli chodzi o kwestie techniczne, minimalne wymagania takiego laptopa to:

pamięć RAM - 8GB

dysk SSD - 256GB dysk SSD (w przypadku Chromebooków min. 64GB)

system operacyjny - 64 bitowy

ekran - przekątna 13 cali

klawiatura - w układzie QWERTY

Laptop z bonem dla nauczycieli na Allegro

Allegro dla ułatwienia odnalezienia właściwych laptopów, czyli tych spełniających wymagania i pochodzących od autoryzowanych przez Ministerstwo Cyfryzacji dostawców, zastosowało specjalne oznaczenia w ofertach sprzedaży w postaci ikony - Bon dla nauczycieli.



Dodatkowo, w filtrach wyszukiwania na Allegro możemy teraz zaznaczyć odpowiednią pozycję, by w wynikach pokazały nam się tylko te laptopy, które spełniają wymagane kryteria.



Jak dokładnie wykorzystać bon na zakup laptopa? Po znalezieniu interesującej nas pozycji, dodajemy ją do koszyka, a w zakładce Dostawa i płatność wybieramy Dodaj bon w sekcji Bon dla nauczycieli. W dalszej kolejności wpisujemy nasz kod świadczenia, i potwierdzamy nasze uprawnienia przepisując kod otrzymany w wiadomości SMS.

W przypadku udanej weryfikacji kodu, cena w koszyku z dodanym laptopem zostanie obniżona o 2,5 tys. zł.



Jakie laptopy dla nauczycieli można kupić na Allegro?

Zanim pokażemy Wam, jakie laptopy można kupić, przy wykorzystaniu bonu dla nauczycieli, ważna informacja,- na Allegro zakup laptopa można przeprowadzić całkowicie online oraz wybrać dostawę do domu lub pobliskiego punktu odbioru.

Nie jest to takie oczywiste, bo wprawdzie w większości innych sklepach również można takiego laptopa kupić online, ale już odebrać trzeba w sklepie stacjonarnym.

Laptopy dla nauczycieli - Acer

Spośród laptopów marki Acer mamy do wyboru kilkanaście modeli w cenie od 4 999,00 zł do 6 149,00 zł, a więc to wspomniana wyższa półka urządzeń, z której to nauczyciele dzięki bonowi mogą zakupić laptopa w cenie o mniej więcej połowę niższej.



Najtańszy z nich, to Laptop Acer Nitro 5 w cenie 4 699,00 zł, a więc odliczając bon do zapłaty pozostanie nieco ponad 2 tys. zł. To niewielka cena, na to co oferuje ten model. Mamy tu przede wszystkim procesor Intel Core i5 dwunastej generacji i układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 3050Ti oraz aż 16 GB pamięci RAM - to z pewnością jednostka, która pozwoli nauczycielom na komfortową pracę, a w szczególności tym, którzy przygotowują na swoje zajęcie na przykład różnego rodzaju prezentacje czy choćby bardziej interaktywne zajęcia dla uczniów.

Laptopy dla nauczycieli - Dell

Dużo szerszą gamę modeli laptopów do wyboru ma producent Dell - ponad 70 ofert w cenie od 2 289,00 do nawet 13 999,00 zł za laptopa Dell Precision i9.

Przy tak szerokim wyborze, z pewnością każdy nauczyciel znajdzie dla siebie odpowiednią pozycję, tutaj zerknijmy na propozycję w cenie dokładnie odpowiadającej wartości bonu dla nauczycieli, a więc 2 500 zł.



Mowa o laptopie Dell Vostro 3510, to solidna, lekka i mobilna jednostka, która powinna spełnić oczekiwania wielu nauczycieli, bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Warto tu zwrócić uwagę na dodatkowe zabezpieczenia w postaci rozwiązania Trusted Platform Module 2.0, które chroni przed zewnętrznymi atakami i sprawdza urządzenie przed uruchomieniem, czy to bezpieczeństwo nie zostało naruszone.

Laptopy dla nauczycieli - Lenovo

Tylko kilka modeli mniej od Dell znajdziecie w przypadku innego producenta laptopów Lenovo . Mamy tu za to dużo większy zakres cenowy, bo zaczynający się od 1 598,00 zł, a kończący się na kwocie 10 282,99 zł.



W przypadku tego producenta wybierzemy laptopa w cenie powyżej 3 tys. zł, a dokładniej 3 249,00 zł, czyli z dopłatą 749 zł po dodaniu do koszyka bonu dla nauczyciela.

Laptop Lenovo V15 G3, to też lekkie urządzenie, które bez problemu będzie można zabierać ze sobą na zajęcia. Pojemny dysk 1TB z pewnością pomieści wiele materiałów dydaktycznych czy prezentacji, bez konieczności sięgania po rozwiązania chmurowe. Sprawdzi się też w przypadku prowadzenia zajęć zdalnych czy choćby w szkoleniach i różnego rodzaju webinarach online.

Na koniec warto wspomnieć, iż nauczyciele, którzy kupią laptopa na Allegro mogą liczyć na bonus w postaci aż 50 monet, do wykorzystania na kolejne zakupy.