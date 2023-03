Allegro podsumowuje ubiegły rok. Firmie udało się spełnić wszystkie wyczekiwane oczekiwania zeszłoroczne i udało jej się pobić rekord aktywnych użytkowników. Jednak to dopiero początek. Nasz król e-commerce szykuje się do ekspansji na innych rynkach.

Allegro informuje, że w zeszłym roku na platformie e-commerce przybyło 560 tys. aktywnych kupujących, co pozwoliło przekroczyć w czwartym kwartale 14 mln osób robiących zakupy w najpopularniejszym polskim serwisie sprzedażowym. Jednocześnie firmie udało się osiągnąć średnią wartość GMV (wartość sprzedaży brutto) na jednego kupującego na poziomie 3515 zł - to wzrost o 11,3% w porównaniu z rokiem 2021. Allegro, dzięki stałemu poszerzaniu oferty, dbałości o jak najatrakcyjniejsze ceny oraz lepszej monetyzacji, notuje wzrosty przychodów polskiej części biznesu o 26,5% (rok do roku) do poziomu 2 mld zł w czwartym kwartale. W całym 2022 r. wzrost ten wynosił 24,1% i zamknął się na poziomie 6,65 mld zł.

Rośnie też popularność Allegro Pay - usługi pozwalającej na robienie zakupów z odroczoną płatnością. W zeszłym roku wartość przyznanych "pożyczek" wyniosła 5,5 mld zł - to dużo więcej niż prognozowane wzrostu i o ponad 3,7 razy większe w ujęciu rocznym. W tym roku planowany jest dalszy rozwój Allegro Pay. Współpraca z AION Bank ma pozwolić na wprowadzenie nowych usług finansowych. Co ciekawe, nawet zmiana cennika Allegro Smart! wprowadzona w połowie listopada mająca ograniczać wpływ wzrostu kosztów pozostała bez negatywnego wpływu na liczbę użytkowników.

W tym roku Allegro chce skupić się na na poprawie działania 2500 automatów paczkowych One Box. Są one częścią sieci punktów odbioru, których w całej Polsce jest już 60 tys. Firma podkreśla znaczenie usługi Allegro One Kurier. Platforma zakończyła ubiegły rok z wynikiem 99,6% dostaw bożonarodzeniowych zrealizowanych na czas, co jest świetnym wynikiem biorąc pod uwagę fakt, że wydłużono o dwa dni termin składania zamówień przedświątecznych.

Rok 2022 był prawdopodobnie jednym z najtrudniejszych w najnowszej historii e-commerce’u jako takiego. Tym bardziej doceniamy więc fakt, że był on kolejnym rokiem wzrostu dla Allegro. Zaprezentowaliśmy nasze prognozy na 2022 rok 24 lutego, czyli dokładnie w dniu, w którym rozpoczęła się inwazja Rosji na Ukrainę. Wywołana nią tragedia wciąż zmienia krajobraz geopolityczny, dokłada się do presji inflacyjnej i stanowi źródło niepokojów na rynkach, zakłócając działanie łańcuchów dostaw i utrudniając realizację biznesplanów w wielu różnych branżach. Dostosowaliśmy się odpowiednio do tych wymagających okoliczności.

Choć Allegro pod koniec ubiegłego roku otworzyło się na klientów międzynarodowych, platforma ma w planach ekspansję na inne rynki - co już próbowała wcześniej. Polscy i zagraniczni sprzedawcy mogą oferować swoje produkty odbiorcom z UE w języku angielskim. Allegro zadba o tłumaczenia ofert i zapewni niezbędne wsparcie dla obu stron transakcji, w tym przed, w trakcie i po zakupie. Klienci mogą korzystać z międzynarodowych ustawień na allegro.pl, a niedługo uruchomiona zostanie także strona w domenie allegro.com przeznaczona specjalnie dla międzynarodowych ofert.

Allegro pracuje teraz nad wdrożeniem modelu marketplace, opartego głównie na ofertach 3P. Na początek zostanie on w tym roku wprowadzony w Czechach. Pozwoli to na ugruntowanie statusu Allegro jako pierwszego wyboru dla kupujących i sprzedających - także poza Polską. Czescy klienci już teraz mogą korzystać z ułusig Smart!. A to oznacza, że w niedługim czasie zostanie udostępnienia na szeroką skalę platforma Allegro.cz, która jest obecnie testowana w trybie Friends & Family.

