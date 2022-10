ASUS prezentuje laptopy EVO z najnowszymi procesorami Intela

Współpraca Asusa z Intelem zagwarantowała niezłe efekty

ASUS zajął się konstrukcją obudowy, która w tym przypadku - według zapewnień producenta - jest niezwykle przemyślana, oraz specjalną technologią chłodzenia. To wszystko w połączeniu z procesorami Intel Core z serii H 12. generacji ma zapewniać świetny poziom wydajności.

Dzięki temu, kolejne urządzenia od Asusa otrzymają certyfikat Intel EVO - czyli specjalne wyróżnienie od producenta procesorów, gwarantujące wysoką jakość i właśnie wydajność, umożliwiając pracę z wieloma aplikacjami włączonymi w tle. Krótko mówiąc, są to sprzęty idealne zarówno do pracy, jak i do rozrywki, dostosowane do dzisiejszych potrzeb użytkowników.

Producent laptopów przy okazji chwali się, że posiada więcej modeli z certyfikatem EVO i nowym CPU Intela z serii H w swoim portfolio, niż konkurencja w zakresie komputerów podstawowych i klasy średniej.

Wydajność i chłodzenie

Procesory Intela, które znajdą się w tegorocznych Zenbookach i Vivobookach, mogą pochwalić się większą wydajnością przy lepszej oszczędności energii niż poprzednie modele - co jest zasługą hybrydowej konstrukcji z wysokowydajnymi i energooszczędnymi rdzeniami, które między sobą dzielą się zadaniami obliczeniowymi. Producent wspomina również o współczynniku TDP wynoszącym nawet 45 W, co oznacza, że procesory z serii H oferują bardzo dużo dodatkowej mocy.

Czym ASUS popisał się przy chłodzeniu? Tegoroczne laptopy wyposażone są w między innymi nowe konstrukcje wentylatorów ASUS IceBlade, podwójne rurki cieplne oraz ulepszoną kontrolę przepływu powietrza typu multi-vent.

W modelach Zenbook Pro 16X OLED i Zenbook Duo 14X OLED możemy mówić o komorze parowej 3D i mechanizmie Active Aerodynamic System Ultra (AAS Ultra). Pierwsza z wymienionych nowości polega na specjalnym wyprofilowaniu w celu lepszego dopasowania jej do komponentów płyty głównej niż ma to miejsce w przypadku standardowych, płaskich układów chłodzenia. System AAS Ultra natomiast unosi tył klawiatury lub drugiego ekranu dotykowego, zwiększając tym samym przepływ powietrza wewnątrz obudowy nawet o 30 procent.

ASUS mówi o swoich nowych laptopach z dumą

Producent zapewnia również, że ulepszony moduł chłodzenia z podwójnymi wentylatorami i podwójnymi rurkami cieplnymi zapewnia nie tylko lepsze chłodzenie, ale i cichszą pracę biurową w trybie Whisper. ASUS gwarantuje, że komora parowa 3D oraz AAS Ultra pozwala na osiągnięcie maksymalnej wydajności w segmencie komputerów klasy premium i komputerów dla twórców. Jeff Lo, dyrektor generalny ASUS East EMEA, skomentował efekty współpracy w następujący sposób:

Dzięki współpracy inżynierów firmy ASUS i Intel powstały innowacje, które zostały wdrożone w najnowszych modelach laptopów na 2022 rok. Ich działania na rzecz udoskonalenia technologii chłodzenia i wykonania obudowy to bardzo ważne, ale też wymagające zadanie. Niekiedy ulepszenia te są niewidoczne dla klientów na pierwszy rzut oka, pomagają one jednak dostarczyć niezrównaną wydajność przy zachowaniu kompaktowych i lekkich urządzeń - czyli dokładnie tego, czego klienci oczekują od swojego kolejnego laptopa.

ASUS chwali się również, że wszystkie wprowadzone nowości nie stanęły im na drodze w wypuszczeniu na rynek komputerów o smukłej i eleganckiej obudowie. Jednocześnie dzięki rozwiązaniom w zakresie układu chłodzenia, inżynierowie ASUS mogą skorzystać z takich podzespołów jak CPU Intel Core i9 czy karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 3060 - i kwestia odprowadzania ciepła nie będzie żadnym zmartwieniem. Cóż, pozostaje mieć nadzieję, że świeżo zaprezentowane laptopy Asusa w istocie będą tak dobre, na jakie się zapowiadają.

