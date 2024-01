Abonament na dwa numery. Z tych ofert warto skorzystać

Wspomniane zestawienie dotyczyło najdroższych abonamentów, z dużymi paczkami danych w dość atrakcyjnej cenie na czas trwania umowy, jednak po jej zakończeniu z cenami dużo wyższymi.

Przyczynkiem do poprzedniego zestawienia, było przedłużenie promocji na dwa numery w Plusie, więc zaczniemy od tego operatora.

Oferty dla dwóch numerów w zasięgu Plusa

Mowa jest o ofercie na dwa numery w cenie jednego, w jej ramach za 69 zł miesięcznie możemy korzystać z nielimitowanych rozmów komórkowych i stacjonarnych, nielimitowanych wiadomości SMS/MMS oraz 240 GB transferu danych do podziału, czyli 120 GB na numer.

W trakcie umowy wygląda to naprawdę dobrze, za każdy z tych numerów płacimy 34,50 zł miesięcznie. Tak naprawdę lepsza jest tylko oferta na kartę w Plusie z pakietem za 30 zł miesięcznie, ale tylko przez pierwszy rok. W tej kwocie dostajemy 130 GB transferu danych miesięcznie, ale po roku wraca standardowe 30 GB.



Inaczej to wygląda, jeśli kończy się umowa w promocji Plusa na dwa numery i chcemy przejść na umowę na czas nieokreślony, jak widać na powyższej grafice, po okresie promocji za te dwa numery zaczynamy płacić 129 zł miesięcznie, czyli po 64,50 zł za numer. Jak to zrobić, by od razu na stałe wykupić dwa numery, bez wiązania się długoterminową umową, z limitem transferu danych przynajmniej na poziomie tych 100 GB w miesiącu?

W zasięgu Plusa są cztery możliwości - w a2mobile, Lajt Mobile, Lycamobile i Premium Mobile. a2mobile i Premium Mobile odrzuciłem z uwagi na brak roamingu w UE wg RLAH, a Lycamobile za cenę (49 zł miesięcznie, 98 zł za dwa numery) i brak nielimitowanych wiadomości MMS.



Oferty dla dwóch numerów w zasięgu Orange

Tak więc zostaje Lajt Mobile, gdzie w pakiecie za 49,99 zł + drugi numer za 44,99 zł mamy pełen no limit na rozmowy i wiadomości SMS/MMS oraz 100 GB transferu danych w dzień oraz 200 GB w nocy. Do tego roaming w UE wg RLAH czy dostęp do 5G. Razem za te dwa numery zapłacimy 94,98 zł miesięcznie, a więc po 47,49 zł za numer na stałe.

Dla przypomnienia, w abonamencie Orange z limitem 150 GB transferu danych za dwa numery i w trakcie umowy zapłacimy 105,41 zł miesięcznie, czyli 52,70 zł za numer. Z kolei po umowie i przejściu na czas nieokreślony 140 zł, a więc po 70 zł za numer.



Oferty dla dwóch numerów w zasięgu Play

W zasięgu Orange mamy jedną alternatywę. W Orange Flex pakiet za 80 zł miesięcznie z internetem mobilnym bez limitu danych i prędkości + drugi numer za 15 zł miesięcznie, któremu jednak co miesiąc trzeba przekazywać z poziomu aplikacji te 100 GB transferu danych. Łącznie 95 zł miesięcznie, czyli 47,50 zł - taniej niż w Orange nawet w trakcie trwania umowy.Co prawda jest jeszcze druga opcja w nju mobile abonament, ale w tej ofercie 240 GB na dwa numery (120 GB na numer) dostaniemy po dwóch latach stażu. Niemniej, jeśli możecie poczekać to warto o niej wspomnieć, bo cena jest jeszcze niższa niż w Orange Flex - 49 zł za numer główny i 9 zł za drugi numer, łącznie 58 zł miesięcznie, czyli 29 zł miesięcznie za numer.

W abonamencie Play z limitem 120 GB transferu danych na numerze, płacimy 105 zł miesięcznie, czyli 55 zł za numer przez okres trwania umowy, po przejściu na czas nieokreślony 120 zł miesięcznie, czyli 60 zł za numer.



Oferty dla dwóch numerów w zasięgu T-Mobile

W zasięgu Play nie ma za bardzo alternatywy, najbliżej do powyższej opcji jest w subskrypcji Mobile Vikings za 90 zł, czyli 45 zł miesięcznie za numer. Jednak mamy tu limit 80 GB transferu danych w miesiącu. Niemniej na korzyść tej oferty przemawia kumulacja niewykorzystanego transferu, co w efekcie może się okazać lepszą opcją niż porównywane abonamenty w Play.

W abonamencie T-Mobile za dwa numery (z brakiem limitów danych, z ograniczeniem prędkości do 30 Mb/s) przez okres umowy zapłacimy 95 zł miesięcznie, 47,50 zł miesięcznie, czyli podobnie jak w Orange Flex. Jednak po umowie, przez pierwszy rok umowy na czas nieokreślony będzie to 140 zł miesięcznie (70 zł za numer), przez drugi 160 zł (80 zł za numer), itd.



W zasięgu T-Mobile również brakuje alternatyw, a najbliżej do powyższej opcji jest w subskrypcji Red Bull Mobile za 80 zł miesięcznie, po 40 zł za numer. Mamy tu brak limitów danych i prędkości przez pół roku, później limit 60 GB transferu danych miesięcznie na każdym numerze.

