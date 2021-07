Lajt Mobile ma chyba najbardziej kompleksową ofertę spośród operatorów wirtualnych w zasięgu sieci Plus. Mamy tu plany indywidualne i dla firm w ofercie komórkowej, zarówno na abonament z miesięcznym okresem wypowiedzenia, jak i w ofercie na kartę. Do tego oferty dla dwojga czy na domowy internet mobilny. We wszystkich opcjach Lajt Mobile udostępniło właśnie 5G dla klientów będących w zasięgu nowej technologii na nadajnikach Plusa.

Oferta na kartę z 5G w Lajt Mobile

Do tej pory poza „wielką czwórką” z dostępu do 5G w ofercie na kartę mogli korzystać tylko klienci operatora a2mobile. Teraz dołącza do niego Lajt Mobile i to we wszystkich planach.