Szacunkowa maksymalna prędkość pobierania i wysyłania danych w technologii LTE w opcji usługi do 30 Mb/s wyniesie nie więcej niż 30 Mb/s, w opcji usługi do 60 Mb/s – nie więcej niż 60 Mb/s, a w opcji usługi do 90 Mb/s – nie więcej niż 90 Mb/s. „Strefa domowa” to obszar wyznaczony dla adresu świadczenia usługi o promieniu 500 m. Poza „Strefą domową” szacunkowa maksymalna prędkość transmisji danych ulega obniżeniu do 512 kb/s – dla pobierania i wysyłania w technologiach 4G/LTE i wyższych.