Sequel "Jokera" z Joaquinem Phoenixem w kinach dopiero w 2024

Joker z 2019 roku to niewątpliwie jeden z tych filmów, o którym słyszała większość śledzących choćby pobieżnie tematy związane z szeroko pojętą popkulturą. Film narobił sporo szumu i rozkochał zarówno krytyków, jak i widzów. O tym że sequel nadchodzi wiedzieliśmy nie od dziś — reżyser oficjalnie potwierdził że trwają prace kilka miesięcy temu. Poznaliśmy wówczas również tytuł nadchodzącego sequelu: Joker: Folie à Deux. Dzisiaj Deadline informuje o dacie planowanej premiery filmu. I jeżeli liczyliście zobaczyć go już w przyszłym roku, to... nie mam dobrych wieści.

Joker: Folie à Deux w kinach dopiero jesienią 2024

Według informacji do których dotarła redakcja Deadline, wyczekiwany sequel filmu o jednym z najbardziej ikonicznych złych postaci z uniwersum DC miałby trafić do kin dopiero 24 październik 2024 roku. To jeszcze ponad rok wyczekiwania, ale... wybór sezonu jesiennego raczej nikogo specjalnie nie dziwi. Oczekiwania związane z kontynuacją historii Jokera z Joaquinem Phoenixem w roli głównej są ogromne, a jesienne długie wieczory to doskonały czas na dłuższe posiedzenie w salach kinowych.

Na tę chwilę twórcy bardzo ostrożnie dawkują oficjalne informacje dotyczące nadchodzącego sequelu. Pojawiło się jednak sporo plotek związanych w związku z Joker: Folie à Deux, z czego jedną z najciekawszych niewątpliwie jest ta że trwają rozmowy z Lady Gagą, która miałaby wcielić się w tamtejszym uniwersum w postać charakternej, szalonej Harley Quinn. To doprowadziło do rozmów o potencjalnym wpleceniu także elementów muzycznych. Ile w tym prawdy - nie wiadomo, ale pewnym jest, że na film jeszcze trochę poczekamy. Nie pozostaje zatem nic innego jak uzbroić się w cierpliwość i wypatrywać oficjalnych wieści.