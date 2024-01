Tak połączysz się z WiFi bez hasła. Tajny kod

Hasła do WiFi, które znajdują się na routerach, są długie i złożone z ciągu cyfry i liter, którego nie sposób zapamiętać. Mimo to po montażu dzielnie używamy go, logując się do sieci na wszystkich sprzętach domowych. Problem jednak się pojawia, gdy chcemy komuś podać to hasło. Przedstawiamy prosty sposób, jak tajnym kodem zalogować się do WiFi.

Po zamontowaniu nowego routera logujemy się do WiFi za pomocą skomplikowanego hasła, które mamy podane na urządzeniu. Po podłączeniu się do sieci na wszelkim sprzęcie, który posiadamy, jak m.in. telefony, komputery czy telewizory, odkładamy zmianę klucza, bo przecież już wszystko jest podłączone.

Co jednak, jeśli ktoś spoza domowników będzie potrzebować internetu i spyta o hasło do naszej sieci? Wówczas musielibyśmy sięgnąć do swojej pamięci lub sprawdzać, co jest napisane na routerze. Okazuje się, że wcale nie trzeba tego robić.

Tajny kod do WiFi. Logowanie bez hasła

W przypadku, gdy chcesz komuś udostępnić internet, a nie znasz hasła do WiFi, to możesz to zrobić za pomocą specjalnego kodu. Wszystko, czego potrzebujesz, to przede wszystkim twój telefon, który jest podłączony do interesującej nas sieci.

W pierwszym kroku przechodzimy do ustawień, a tam klikamy w zakładkę “WiFi”. Następnie wybieramy domową sieć i wchodzimy w nią. W części telefonów pojawi się opcja “Udostępnij”. Po kliknięciu w nią pojawi się tajny kod QR.

Nie martw się, jeśli po wejściu w połączone WiFi nie pokazuje się funkcja udostępniania. W takim wypadku kliknij wybraną sieć i przez chwilę przytrzymaj. Po chwili na ekranie pojawi się potrzebny kod QR.

Kod powinien teraz zostać zeskanowany za pomocą drugiego, niepołączonego telefonu. Zrobimy to specjalną aplikacją do skanowania lub aparatem. Po tej czynności smartfon zostanie automatycznie połączony do sieci.

Zamiast kodu możesz też po prostu udostępnić

Inni zalogują się do naszej sieci WiFi bez znajomości hasła i bez konieczności skanowania kodu QR dzięki opcji “Udostępnianie w pobliżu”. Funkcja ta dostępna jest w smartfonach z systemem operacyjnym Android. Do zrobienia tego potrzebować będziemy telefon już podłączony do sieci.

Na tym smartfonie przechodzimy do “Ustawień”, a następnie do zakładki “WiFi”. Tam wybieramy domową sieć i odszukujemy funkcję “Udostępnij” lub przytrzymujemy jej nazwę. Na ekranie powinien pojawić się kod QR do zeskanowania. Pod nim natomiast widoczny będzie napis “Udostępnij w pobliżu”, w który trzeba kliknąć.

Po tej czynności ekran powinna wypełnić lista dostępnych urządzeń, którym można udostępnić internet. Spośród nich należy wybrać smartfon, któremu chcemy dać możliwość podłączenia się do sieci. Właściciel telefonu dostanie powiadomienie z wymaganą akceptacją udostępnienia sieci WiFi.

Od tego momentu wybrana przez nas osoba będzie połączona z naszym internetem. Będzie to możliwe tak długo, jak długo włączona będzie funkcja udostępniania w pobliżu.