Wiedźmin 4 coraz bliżej. Wszystko co trzeba wiedzieć o nadchodzącym hicie CD Projekt RED

Gdy w grudniu 2024 roku na The Game Awards CD Projekt RED zaprezentował pierwszy zwiastun Wiedźmina 4, gracze wstrzymali oddech. Po latach spekulacji, plotek i oczekiwań, w końcu otrzymaliśmy oficjalne potwierdzenie tego, o czym plotkowało się od dawna: nowa gra z serii Wiedźmin rzeczywiście powstaje, a jej główną bohaterką będzie Ciri!

Potwierdzone informacje: co już teraz oficjalnie wiadomo o Wiedźminie 4?

Ciri jako nowa protagonistka

Najważniejszą potwierdzoną informacją jest informacja o głównym bohaterze, a raczej... bohaterce. Ciri (a raczej: Cirilla Fiona Elen Riannon) oficjalnie przejmuje pałeczkę po Geralcie. Sebastian Kalemba, który odpowiedzialny będzie za reżyserię gry, nie pozostawił miejsca na wątpliwości. Co ważne: Ciri przeszła oficjalnie Próbę Traw i stała się pełnoprawną wiedźminką Twórcy potwierdzili, że okoliczności tej transformacji będą wyjaśnione w samej grze. To oznacza fundamentalną zmianę w stosunku do kanonu książkowego, co... budzi sporo emocji.

Spokojnie jednak: choć Geralt nie będzie już głównym bohaterem, oficjalnie potwierdzono jego powrót w roli postaci niezależnej.

Wiedźmin 4 na zupełnie nowym silniku

Wiedźmin 4 będzie pierwszą grą CD Projekt RED wykorzystującą Unreal Engine 5.6. To ogromna zmiana - bowiem dotychczas REDzi korzystali z własnego silnika REDengine. Demo technologiczne zaprezentowane na State of Unreal 2025 pokazało imponujące możliwości nowej technologii, działając na podstawowej konsoli PlayStation 5 w 60 klatkach na sekundę z aktywnym ray tracingiem. Oczekiwania są zatem (nie bez powodu) ogromne. Poza tym wiadomo też, że Wiedźmin 4 wykorzysta Fast Geometry Streaming (który umożliwi płynne przemieszczanie się po świecie bez ekranów ładowania), Nanite Foliage (to jej zawdzięczać będziemy realistyczną roślinność w tamtejszym świecie) oraz Unreal Animation Framework (który odpowie za płynne animacje bohaterów).

Historia będzie typowym sequelem

Akcja Wiedźmina 4 rozgrywać ma się "kilka lat" po wydarzeniach, których świadkami byliśmy w W3: Dziki Gon. Miejscem akcji będą krainy Kovir i Poviss na północy Kontynentu - regiony bogate, ale dotąd nieodwiedzone w grach. W związku ze zmianą głównej postaci, fabuła skupi się na Ciri i początkach jej wiedźmińskiej ścieżki. Zwiastun zdradził już, że Ciri przybędzie do wioski Stromford, gdzie miejscowa społeczność terroryzowana jest przez starożytnego potwora. Tam również przedstawiona nam jest nowa postać: Mioni. To młoda kobieta, która ma zostać złożona w ofierze.

Na jakich platformach zagramy w Wiedźmina 4?

Wiedźmin 4 ma jednocześnie trafić na trzy wiodące platformy: PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz komputery. Nad grą pracuje ponad 400 deweloperów, co czyni ją największym projektem w historii studia.

Wiedźmin 4 nieoficjalnie. Niepotwierdzone informacje o grze

Oprócz kilku oficjalnych wieści, internet aż kipi od informacji na temat tego, czego możemy spodziewać się po grze... nieoficjalnie. Jak zwykle jednak - na długo przed premierą - warto traktować je ze sporym dystansem. Prawdopodobnie dopiero im bliżej samej premiery, tym więcej dowiemy się na temat gry jako takiej.

Data premiery Wiedźmina 4. Gry nie dostaniemy wcześniej niż...

To pytanie, które pojawia się najczęściej i... oczywiście nie znamy jeszcze na nie odpowiedzi. Najczęściej powtarzaną spekulacją dotyczącą premiery Wiedźmina 4 jest rok 2027 roku. Bazuje ona na wypowiedzi Piotra Nielubowicza, dyrektora finansowego CD Projekt RED, który jasno przyznał, że gra "nie zostanie wydana przed 31 grudnia 2026 roku". Jednak to jedynie najwcześniejsza możliwa data: studio oficjalnie nie podało dokładnej daty, a jak pokazała burzliwa premiera Cyberpunka 2077: nie warto się spieszyć. Gracze powinni uzbroić się w cierpliwość i dać ekipie z CDPR czas na dopieszczenie projektu.

Minimalne wymagania sprzętowe dla Wiedźmina 4

Już teraz nie brakuje spekulacji dotyczących wymagań sprzętowych dla wersji PC. Mówi się przede wszystkim o minimalnych wymaganiach. Najczęściej powtarzają się informacje o:

Procesorze: Intel Core i5-10600K lub AMD Ryzen 5 5600X

Intel Core i5-10600K lub AMD Ryzen 5 5600X Karcie graficznej: NVIDIA GeForce RTX 2070 lub RTX 3060

NVIDIA GeForce RTX 2070 lub RTX 3060 Pamięci RAM: co najmniej 16 GB

co najmniej 16 GB Miejscu na dysku: ok. 100-200 GB

System walki i rozgrywka w nowej wiedźmińskiej przygodzie

Na podstawie zwiastuna spekuluje się, że gra doczeka się nowego systemu walki wykorzystującego łańcuch z hakiem. Ciri używa także zaawansowanej magii wykraczającej poza zwykłe znaki wiedźmińskie, co widzieliśmy już w trailerze.

Plotkuje się także o większej swobodzie w dostosowaniu głównej postaci. Ciri ma móc przełączać się między dwoma stylami walki. Pierwszy z nich skupiony ma być przede wszystkim na magii, drugi na walce wręcz. To pozwoliłoby dać nam więcej wolności i każdy mógłby dostosować styl zabawy do własnego widzimisię.

Gra dla jednej osoby, ale...

Wiedźmin 4 ma być doświadczeniem skupiającym się na zabawie jednoosobowej. To wciąż historia odpowiedziana od A do Z - z dużą dozą wolności ze strony gracza i ogromnym światem. Jednak sporo mówi się na temat zupełnie nowego projektu multiplayer w uniwersum Wiedźmina, który póki co znamy pod nazwą Project Sirius. Za obie produkcie mają być odpowiedzialne niezależne od siebie zespoły.

Powrót ulubionej mini-gry. Gwint znów zabłyśnie?

Gwint okazał się hitem, który sprawdził się nie tylko w formie wiedźmińskiej mini-gry, ale także jako oddzielna produkcja. Nikt więc nie powinien być specjalnie zaskoczony tym, że pojawiają się pytania związane z jego obecnością w nowym Wiedźminie. Plotki twierdzą, że go nie zabraknie - podobnie jak i zestawu nowych mini-gierek związanych w całości z kulturą Koviru.

Wiedźmin 4 coraz bliżej. A co z dalszą przyszłością serii?

Wiedźmin 4 już teraz jest jedną z najbardziej wyczekiwanych gier wideo na horyzoncie. Mówi się jednak, że ma być to pierwsza część nowej trylogii. CD Projekt RED miałoby podejść do rozwoju uniwersum w kompleksowy sposób, a wisienką na torcie będzie remake gry od której wszystko zaczęło się w 2007 roku. Na tę chwilę jednak oficjalnych informacji mamy jak na lekarstwo: wiadomo, że praca wre i jest jeszcze na dość wczesnym etapie. Bez wątpienia jednak współpraca z Epic Games przy rozwoju Unreal Engine 5.6 jest jedną z tych wiadomości, które rozpalają wyobraźnię. Mówi się, że to właśnie Wiedźmin 4 może ustanowić nowe standardy dla gier RPG na lata!

Nie zmienia to jednak faktu, że gra stoi przed ogromnym wyzwaniem sprostania oczekiwaniom milionów fanów na całym świecie. Potwierdzone informacje sugerują ambitny projekt: nowy silnik, rozległy świat, zmiana protagonisty i długoterminowa wizja rozwoju serii. CDPR udowodnił już wielokrotnie że wie co robi - i choć start Cyberpunka 2077 nie był tak spektakularny jak wielu tego oczekiwało, po latach to zupełnie inna gra. I myślę, że Redom udało się odbudować nadszarpnięte zaufanie. Dlatego nie pozostaje nam nic innego jak uzbroić się w cierpliwość i... trzymać kciuki!

