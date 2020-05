Problemy z rejestracją głównym winowajcą

Raport Instytutu Badania Rynku Motoryzacyjnego Samar nie jest do końca miarodajny bo wskazuje on jedynie na liczbę rejestracji sprowadzanych samochodów. Biorąc pod uwagę, że do 22 kwietnia urzędy rejestracyjne w starostwach były praktycznie pozamykane i nie przyjmowały wniosków, to spadek jest całkiem naturalny i zbliżony do tego co obserwowaliśmy w przypadku aut nowych (~65%). Trudno w tej chwili powiedzieć, jak faktycznie blokada granic wpłynęła na import używanych samochodów. Teoretycznie ograniczenia dotyczące kwarantanny nie dotyczą przewoźników, więc transport pojazdów nadal jest możliwy. Pytanie tylko, czy będą na nie chętni?



W styczniu i lutym 2020 roku zarejestrowano w Polsce po ponad 80 000 używanych samochodów sprowadzonych z zagranicy. W marcu było to już tylko nieco ponad 52 000, a w kwietniu zaledwie 32 250 pojazdów. Spadek jest więc wyraźnie widoczny, ale dopiero maju dowiemy się jak faktycznie zachowa się rynek. Od 22 kwietnia zniesiono ograniczenia w rejestracji, więc teoretycznie urzędnicza machina nie stoi już na przeszkodzie w rejestracji samochodu. W sumie w pierwszych czterech pierwszych miesiącach roku zarejestrowano 248 278 samochodów sprowadzonych z zagranicy. Ich średni wiek to 11,5 roku, a w podziale na rodzaj napędu nieznacznie wygrywa benzyna (51,45%) przed dieslem (48,29%). Napędy alternatywne stanowią ułamek procenta.