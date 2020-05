Sprzedaż w kwietniu spadła o 67%

Sprzedaż nowych samochodów w kwietniu 2020 w Polsce nieznacznie przekroczyła 15 tys. sztuk, podczas gdy w analogicznym okresie roku poprzedniego było to ponad 46 tys. Jest to też znacznie gorszy wynik niż w marcu 2020, kiedy to zarejestrowano niespełna 30 tys. nowych samochodów. Na tle innych krajów Europy i tak nie wyglądamy źle, ale biorąc pod uwagę, że nie wiadomo jak długo potrwa sytuacja związana z wirusem i jak zareagują firmy, które są głównymi klientami dealerów w Polscy, wynik w całym roku również będzie znacznie gorszy niż w 2019.

Według wstępnych szacunków IBRM Samar sprzedaż samochodów osobowych może w tym roku osiągnąć wielkość 425 tys. pojazdów, o blisko 25% mniej niż rok wcześniej. Póki co przez pierwsze 4 miesiące tego roku zarejestrowano niespełna 139 tys. nowych samochodów. Można oczekiwać, że w maju wyniki będą już nieco lepsze, bo trzeba wziąć pod uwagę, że przez większą część kwietnia urzędy nie rejestrowały nowych samochodów. Trudno jednak prognozować popyt w kolejnych miesiącach roku.