Kolejny operator podnosi opłaty. Ogromne zaskoczenie!

To ogromne zaskoczenie, bo nie pamiętam kiedy to ostatnio któryś z operatorów wirtualnych podnosił ceny. Fakt, że robią w ofertach drobne korekty, jak dodawanie droższych abonamentów z zawrotnymi limitami transferu danych, ale od wielu lat udawało im się utrzymywać najtańsze oferty z nielimitowanymi rozmowami i wiadomościami SMS/MMS w okolicach 20 zł miesięcznie.

Nie mogło to jednak wiecznie trwać - zwłaszcza, że operatorzy infrastrukturalni, z których to masztów operatorzy wirtualni korzystają, od kilku już lat podnoszą abonamenty średnio o 5 zł rocznie. Wiadomym więc jest, że i operatorom wirtualnym będą w końcu podwyższać opłaty za korzystanie z ich infrastruktury.

Może się to wiąże ze sobą, może to też przypadek, ale pierwszym operatorem, który wprowadził teraz podwyżkę abonamentów o 5 zł miesięcznie w każdym planie jest Lajt Mobile, który działa również na nadajnikach Orange.

Nowa oferta komórkowa w Lajt Mobile

Abonament komórkowy

Dotychczasowe pakiety w abonamencie komórkowym Lajt Mobile kosztowały 20 zł za 10 GB transferu danych, 30 zł za 30 GB i 40 zł za 60 GB transferu danych w miesiącu. Do tego nielimitowane rozmowy i wiadomości SMS/MMS.

W nowej ofercie, w każdym pakiecie mamy podwyższone opłaty o 5 zł i tylko w najdroższym podniesiony limit transferu danych. Po nowemu będzie to więc 25 zł za 10 GB, 35 zł za 30 GB i 45 zł za 100 GB transferu danych.

Co ciekawe, to też pierwszy operator wirtualny oferujący abonament z miesięcznym okresem wypowiedzenia, który zdecydował się na zabieg znany z abonamentów na 2 lata w Orange, Play, Plus i T-Mobile, gdzie po wygaśnięciu umowy terminowej i przejściu na umowę na czas nieokreślony, kwota abonamentu rośnie.

W Lajt Mobile po 2 latach (mimo podpisania od razu umowy na czas nieokreślony) kwoty abonamentu urosną odpowiednio do 35 zł, 45 zł i 55 zł miesięcznie. Jak doliczymy jeszcze do tego rabat z tytułu Bonusu Krajowego, będą to kwoty 55 zł, 65 zł i 75 zł miesięcznie, czyli już poziom kosztowy aktualnych abonamentów w Orange, Play, Plus i T-Mobile.

Oferta na kartę

Nie zmieniła się przy tym oferta na kartę, aczkolwiek ta nie jest świadczona na infrastrukturze Orange, co jeszcze bardziej uprawdopodobnia powiązanie podwyżki w Lajt Mobile z niedawną podwyżką w Orange.

Nadal mamy tu trzy pakiety z nielimitowanymi rozmowami i wiadomościami SMS (MMS płatne) oraz z limitem transferu danych na poziomie 1 GB, 4 GB i 10 GB za 15,99 zł, 17,99 zł i 19,99 zł miesięcznie.

Nowa oferta na internet mobilny w Lajt Mobile

Abonament na internet mobilny

W nowej ofercie na internet mobilny też widać silny wpływ operatora Orange. Do tej pory w ofercie Lajt Mobile dostępne były trzy pakiety, w tym jeden na infrastrukturze Orange i Plus, a dwa tylko na nadajnikach Plusa. Limit 30 GB (Orange i Plus) kosztował 30 zł, limit 100 GB (tylko Plus) - 40 zł, a limit 200 GB (tylko Plus) - 50 zł miesięcznie.

Nowe pakiety w abonamencie na internet mobilny w Lajt Mobile, już wszystkie działają na masztach Orange i Plus, ale w nieco przebudowanych, jeśli chodzi o limity opcjach.

I tak, za nowy pakiet 20 GB (Orange i Plus) zapłacimy 20 zł miesięcznie, za 30 GB (Orange i Plus) - 30 zł, a za 100 GB (Orange i Plus) - 40 zł miesięcznie.

Internet mobilny na kartę

Podobnie jak w ofercie komórkowej na kartę, świadczonej tylko na infrastrukturze Plus, internet na kartę również pozostaje bez zmian.

Limit 1 GB kosztuje 5 zł, 10 GB - 10 zł, a 20 GB - 25 zł miesięcznie.

