Światłowody Plusa za darmo przez całą umowę. Jest jeden warunek

Na taką promocją zdecydował się właśnie operator Plus, który proponuje nowym, obecnym i przedłużającym umowę na abonament głosowy lub na internet mobilny (w pakiecie za minimum 59 zł miesięcznie) - dostęp do światłowodów z limitem prędkości do 300 Mb/s za 0 zł przez 12 miesięcy, przy umowie trwającej właśnie ten rok.

Teraz w Plusie oferta Plus Światłowód z szybkością do 300 Mb/s dostępna jest za 0 zł (z rabatami) na 12 miesięcy, czyli cały okres trwania umowy. Aby skorzystać z promocji wystarczy podpisać nową lub przedłużyć aktualną umowę na abonament głosowy lub internet mobilny od 59 zł/mies. po rabacie za e-fakturę. Jednorazowa opłata aktywacyjna wynosi 79 zł zarówno dla mieszkań jak i domów. Promocja dostępna jest we wszystkich lokalizacjach bez dodatkowych opłat, w których dostępny jest światłowód Plusa.

Jeśli już korzystacie z takiego abonamentu komórkowego lub na internet mobilny i kończy Wam się umowa, przy przedłużeniu jej na kolejny okres, będziecie mogli skorzystać z tej promocji na darmowy dostęp do światłowodów na rok.

W przypadku, gdy nie jesteście jeszcze klientami Plusa, a chcecie skorzystać tej promocji, macie do wyboru dwie opcje na podpisanie nowej umowy. Pierwsza do abonament komórkowy za 59 zł miesięcznie.

Zawiera on nielimitowane rozmowy i wiadomości SMS/MMS oraz limit transferu danych na poziomie 50 GB w miesiącu.

Druga opcja, to abonament na internet mobilny z limitem transferu danych 500 GB za 79 zł miesięcznie.

Tak więc, najlepszą opcją dla nowych klientów, będzie tu wykupienie abonamentu komórkowego - w ten sposób za 59 zł miesięcznie przez rok, można korzystać z oferty do smartfona i światłowodów do domu.

Plus Światłowód dociera już do ponad 8,5 miliona gospodarstw domowych, co przekłada się na ponad 19 milionów mieszkańców Polski. Dostępność światłowodów Plusa w swojej okolicy, możecie sprawdzić na stronie plus.pl/swiatlowod.

Źródło: Plus.