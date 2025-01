Tak tanio jeszcze nie było! Router 5G za grosze!

Sprawdziłem w sklepach operatorów, którzy sprzedają routery na własność lub wypożyczają na czas umowy za miesięczną opłatą i ten model nie jest jeszcze dostępny.

Najtańszy mobilny router 5G - ZTE F50

Kupicie go za gotówkę w sklepie ZTE w cenie 499,00 zł lub na raty 0% (od 3 do 48 miesięcy, a więc najniższa miesięczna opłata to 10,40 zł i później router jest Wasz).

Można go też kupić w jednym z najpopularniejszych elektromarketów - Media Expert, w tej samej cenie za gotówkę lub w 10 ratach 0% po 49,90 zł. Podobnie w Komputronik - 499 zł lub 10 rat 0% po 49,90 zł, na x-kom.pl - 499,00 zł (sklep i Allegro) oraz na Amazon - 499 zł za gotówkę.

To rzeczywiście najtańszy mobilny router 5G o takich parametrach, dostępny w polskich sklepach. Obsługuje w Polsce sieć 5G w technologii NSA (Non-Standalone), czyli ze wspomaganiem sieci 4G, a więc dostępnej aktualnie u naszych operatorów oraz w technologii SA (Standalone), jeszcze niedostępnej w naszym kraju, ale jak już się pojawi - ten router będzie z nią kompatybilny, więc wystarczy Wam na lata.

Mamy już mobilny router 5G, potrzebujemy jeszcze dobrej oferty na internet mobilny. Sprawdźmy, co mamy dostępnego teraz u naszych operatorów.

Dla uproszczenia i przejrzystości tego zestawienia, od razu na start ustalmy, że koszt samego routera rozbijamy na 24 miesiące - miesięcznie sam router 5G, będzie Was kosztował więc 20,79 zł przez 2 lata, później przechodzi na Waszą własność. No chyba, że kupicie go od razu za gotówkę - 499,00 zł.

Oferty na internet mobilny 5G

Jeśli nie wystarcza Wam transferu w telefonie na wyjazdy, gdzie obecnie standardem jest limit 50 GB - w zależności od oferty (abonament na 2 lata, bez zobowiązania i subskrypcje oraz oferty na kartę) w cenie od 29 zł do 65 zł miesięcznie, to musicie poszukać dodatkowej, osobnej oferty na internet mobilny z większym limitem transferu danych do routera 5G z WiFi.

W przypadku, gdy potrzebujecie internetu mobilnego zarówno na wyjazdy, jak i do korzystania w domu, bo nie macie w swojej lokalizacji dostępu do internetu stacjonarnego, to już będzie konieczność i to z limitem przynajmniej 250 GB czy 500 GB, a nawet bez limitu danych i prędkości.

Oferty na internet mobilny 5G w zasięgu Orange

Najtańszą opcją w zasięgu 5G Orange z limitem powyżej 50 GB w miesiącu, będzie abonament na internet mobilny (z miesięcznym okresem wypowiedzenia) w nju mobile.

Zapłacicie tu tylko 29 zł miesięcznie (+20,79 zł za router 5G przez 2 lata) i dostaniecie limit transferu danych na poziomie 100 GB). To na start, po roku limit ten rośnie do 250 GB, a po dwóch latach stażu (już spłacony router 5G) 300 GB za 29 zł miesięcznie.

Co ważne w tej ofercie, w przypadku gdy nie korzystacie z internetu w danym miesiącu, abonament wynosi 0 zł - tak więc to idealna oferta na wyjazdy.

Z kolei w abonamencie na 2 lata na internet mobilny 5G w Orange, możecie z niego korzystać w domu - limit 500 GB transferu danych w miesiącu oraz na wyjazdach - 100 GB poza strefą domową.

Samodzielny pakiet 500 GB kosztuje tu 50 zł miesięcznie, a w połączeniu z abonamentem komórkowych 80 zł lub 105 zł - bez limitu danych i prędkości.

Dobrą opcją w zasięgu Orange, jest też subskrypcja Orange Flex, gdzie w każdym pakiecie możecie dobrać przynajmniej jedną dodatkową kartę SIM z tym samym numerem, do włożenia do routera. Pakiet za 35 zł to limit 75 GB transferu danych, za 50 zł - 150 GB, a za 80 zł - bez limitu danych i prędkości.

Oferty na internet mobilny 5G w zasięgu Play

W zasięgu Play, możemy skorzystać z oferty internetu na kartę. Za limit 200 GB (nie licząc bonusowego transferu na rok), zapłacicie 50 zł miesięcznie.

W przypadku abonamentu na 2 lata, można rozważyć limit 500 GB za 80 zł miesięcznie lub bez limitu danych i prędkości za 115 zł, bo 150 GB za 50 zł nie opłaca się w kontekście ceny internetu na kartę. No chyba, że jesteście klientami Play, wówczas koszt miesięczny tego abonamentu wynosi 30 zł.

W zasięgu Play dostępne są jeszcze dwie oferty na internet mobilny 5G. W Mobile Vikings są trzy pakiety z limitem 100 GB, 150 GB i 250 GB za odpowiednio 40 zł, 50 zł i 60 zł.

Natomiast w Virgin Mobile jeden - z limitem 250 GB za 50 zł miesięcznie.

Oferty na internet mobilny 5G w zasięgu Plus

Zaczynając od submarki Plush, w abonamencie z miesięcznym okresem wypowiedzenia, macie dwie opcje. Za 30 zł miesięcznie limit 60 GB na start, po pół roku 90 GB, a po roku stażu 120 GB.

Druga opcja, to od razu 200 GB za 60 zł miesięcznie.

W abonamencie Plusa z kolei, są trzy pakiety z limitem 50 GB za 39 zł, z limitem 100 GB za 49 zł i z limitem 500 GB za 79 zł miesięcznie.

Sporo taniej będzie, jeśli macie już abonament komórkowy w Plusie, bo za limit 200 GB zapłacicie 19 miesięcznie przez rok, a w drugim roku umowy 40 zł miesięcznie, za limit 300 GB - 29 zł, później 50 zł, a za limit 400 GB - 39 zł, później 60 zł miesięcznie.

Zostali nam jeszcze operatorzy wirtualni, w Premium Mobile za limit 100 GB trzeba zapłacić 39,90 zł, za 200 GB - 49,90 zł, a za 500 GB 69,90 zł miesięcznie.

Operator Otvarta z kolei, to 34,99 zł miesięcznie za limit 100 GB w dzień i 200 GB w nocy, 64,99 zł za 200 GB/200 GB i aż 99,99 zł za limit 500 GB.

W zasięgu Plusa, warto też rozważyć jeszcze pakiet 150 GB w Aero2 za 50 zł miesięcznie.

Ewentualnie za 40 zł, pakiet 100 GB w abonamencie na internet mobilny w Lajt Mobile - tutaj dodatkowo możecie wybrać zasięg Plusa lub Orange.

Oferty na internet mobilny 5G w zasięgu T-Mobile

W zasięgu T-Mobile, można skorzystać z abonamentu z zobowiązaniem na 2 lata. Jeśli potrzebujecie internetu tylko na wyjazdy, najlepsza i najtańsza opcja to pakiet 100 GB za 20 zł miesięcznie.

Natomiast internet mobilny do domu - tylko do domu, bo „przywiązany” on jest tylko do konkretnego adresu, to cztery pakiety internetu bez limitu danych.

Z ograniczeniem prędkości do 30 Mb/s za 65 zł miesięcznie, z ograniczeniem 60 Mb/s za 75 zł miesięcznie, z ograniczeniem do 90 Mb/s za 95 zł miesięcznie i z ograniczeniem do 300 Mb/s za 115 zł miesięcznie.