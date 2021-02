Kup smartfon nawet 47% taniej podczas Tygodnia smartfonów w x-komie

Tydzień smartfonów

Smartfon już od wielu lat towarzyszy nam każdego dnia. Jeśli Twój smartfon już prosi się o wymianę to Tydzień smartfonów w x-komie jest doskonałą okazją, by to zrobić i to dużo taniej, bo rabaty wynoszą nawet 47%. W ofercie znalazły się smartfony różnych marek z różnych półek cenowych, a także tablety, ładowarki, słuchawki i więcej. Oto kilka ciekawych sprzętów z tej promocji:

Aby skorzystać z promocji wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją, aktywować kod rabatowy: smartfon i dokończyć składanie zamówienia. Oferta ważna od 08.02.2021 roku do 14.02.2021 roku lub do wcześniejszego wyczerpania puli produktów promocyjnych. Nie łączy się z innymi promocjami.

Wszystkie produkty w obniżonych cenach znajdziecie na stronie promocji