Prawdą jest, że z roku na rok rośnie wykorzystanie transferu danych w sieciach mobilnych, jednak nie zawsze tak jest, że co miesiąc wykorzystujemy w pełni przyznane limity.

W jednym miesiącu zużyjemy 10 GB, w drugim 30 GB, a w trzecim 100 GB. W wielu ofertach, w przypadku każdego takiego zużycia płacimy jedną kwotę, niezależnie czy było to 10 GB, 30 GB czy 100 GB. Są jednak oferty,- dajmy na to z limitem 50 GB, gdzie po zużyciu 10 GB, 40 GB przechodzi do wykorzystania w kolejnym miesiącu i sumuje się z nowym na kolejny miesiąc limitem.

Jakie to oferty? Sprawdźmy, w podziale na zasięg poszczególnych operatorów infrastrukturalnych - Orange, Play, Plus i T-Mobile. We wszystkich opisanych niżej ofertach, jedynym warunkiem kumulacji niewykorzystanego transferu danych w danym miesiącu, jest utrzymanie ciągłości wykupionego, cyklicznego pakietu.

Oferty z kumulacją niewykorzystanego transferu danych w zasięgu Orange

W zasięgu Orange mamy dwie oferty z kumulacją, aczkolwiek inaczej skonfigurowane.

W Orange Free na kartę, wystarczy wykupić ten najtańszy cykliczny pakiet za 31 zł miesięcznie, by korzystać z rosnącego limitu transferu danych. W pierwszym miesiącu będzie to 30 GB w miesiącu, a jeśli wykorzystacie 10 GB, to w kolejnym będzie to już 50 GB, itd.

Z kolei w subskrypcji Orange Flex, zastosowano mechanizm Sejfów. Na czym to polega? Otóż, gdy na koniec okresu rozliczeniowego zostanie nam jakiś transfer danych, zapisuje się on w Sejfie i dostępny jest do wykorzystania w dowolnym kolejnym miesiącu, z większym zapotrzebowaniem na transfer danych. Co prawda ten odłożony transfer jest do wykorzystania w czasie pół roku, ale jednocześnie można tworzyć sześć takich Sejfów, które z czasem będą się przecież zwalniać na kolejne odkładane gigabajty.

Oferty z kumulacją niewykorzystanego transferu danych w zasięgu Play

W zasięgu Play mamy tylko jedną ofertę z kumulacją transferu danych, choć w dwóch opcjach - w ofercie na kartę i w subskrypcji.

W ofercie na kartę, możecie wykupić najtańszy pakiet za 25 zł miesięcznie, z początkowym limitem 30 GB.

Natomiast w subskrypcji za 30 zł miesięcznie, z początkowym limitem 80 GB transferu danych w miesiącu. W obu przypadkach jest limit zebranego z kumulacji transferu danych na poziomie około 1 TB, ale to chyba wystarczająca opcja na „czarną godzinę”.

Oferty z kumulacją niewykorzystanego transferu danych w zasięgu Plus

W ofercie Plusa na kartę jest kilka opcji: dwie oferty na kartę - w Plusie i Plush oraz w subskrypcji Plus. W każdej ofercie, najtańszy pakiet z kumulacją niewykorzystanego transferu danych kosztuje 30 zł miesięcznie, z limitem początkowym 30 GB transferu danych w miesiącu.

W zasięgu Plusa jest jeszcze jednak taka oferta - w Lycamobile na kartę, gdzie najtańszy pakiet z kumulacją GB kosztuje 25 zł i zawiera na początek 40 GB transferu danych.

Oferty z kumulacją niewykorzystanego transferu danych w zasięgu T-Mobile

Ostatnia oferta z kumulacją GB dostępna jest w T-Mobile na kartę, gdzie najtańszy pakiet kosztuje 30 zł miesięcznie i na start dostajemy 30 GB transferu danych.

Tak więc, wykupując jedną z powyższych ofert w cenie od 25 zł do 35 zł miesięcznie, może się okazać, że mimo mniejszego limitu na start niż w droższych pakietach, w kolejnych miesiącach uzbieracie wystarczającą ich ilość, by nie martwić się później już transferem danych w smartfonie.