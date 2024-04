Kultowy serial powróci. Gwiazda serialu mówi wprost, że to kwestia czasu

Tęsknicie za "Supernatural"? Jeśli odpowiedź brzmi "tak", to mam dla was doskonałe wieści prosto od gwiazdy serialu, Jareda Padaleckiego!

"Supernatural" to jeden z seriali, który przez kilkanaście lat przyciągał widzów na całym świecie. Dorobił się ponad 300 odcinków i kilka lat temu, po 15 latach na antenie, został oficjalnie zakończony. Gwiazda serialu, Jared Padalecki, nie powiedział jeszcze ostatniego słowa w temacie. I jak sam deklaruje w rozmowie z redakcją Collider, sam chętnie powróciłby do tego projektu.

"Supernatural" naprawdę ma szansę powrócić. Gwiazda serialu chętnie wróci na plan

Jeżeli chodzi o rozmowy z gwiazdami tak popularnych dzieł popkultury, regularnie padają pytania o to, czy można spodziewać się ich ponownego wcielenia w rolę która zapadła w pamięć widzom z całego świata. Tym razem również nie mogło go zatem zabraknąć, a odpowiedź Jareda Padaleckiego ucieszy wszystkich miłośników serii. Jako jednak że uwielbia on ten projekt, to musi to być prawdziwie jakościowa robota. W wywiadzie powiedział:

Jensen [grający Deana Winchestera] i ja czujemy się tak mocno związani z serialem, który tworzyliśmy razem przez 15 lat, że nie chcemy robić tego tylko po to, by to zrobić. Nie chcemy powiedzieć: "Hej, mam dwa tygodnie wolnego w czerwcu. Zróbmy 10 stron dziennie, żeby mieć więcej materiału". Jeśli Supernatural powróci, będzie to owoc miłości, a my włożymy każdą godzinę, aby upewnić się, że jest to jak najbardziej zgodne z kanonem, fandomem, historią i postaciami. Więc moja krótka odpowiedź brzmi: to nie jest rozważanie, odpowiedź brzmi: tak. Po prostu nie wiem, kiedy będę dostępny. Nie wiem, kiedy on będzie dostępny. Ale ponownie, moja odpowiedź brzmi "tak".

Jared Padalecki wie co mówi. Widział, jak skończył nieudany spin-off

Aktor podchodzi do tematu rozważnie i wspominanie o tym, by całość była zgodna z kanonem, fandomem, historią i postaciami nie jest tu przypadkiem. Jeżeli śledzicie temat serialu to prawdopodobnie pamiętacie, że dwa lata temu stacja odpowiedzialna za "Supernatural", amerykańskie CW, zaoferowała fanom spin-off. "The Winchesters" jednak okazał się wielką wtopą. Widzowie miażdżyli serię swoimi ocenami i pozostawali bezlitośni w swoich opiniach. Mimo że samo "Supernatural" utrzymało się na antenie przez 15 lat, spin-off zniknął raptem po jednym sezonie. To jednak niespecjalnie odstrasza stację przed kolejnymi projektami, bo wiedząc jak mocna to marka — planuje kolejne serie w uniwersum.

Na tę chwilę jednak — nie pozostaje nam nic innego, jak tylko mieć nadzieję że faktycznie Jensen Ackles i Jared Padalecki któregoś dnia powrócą do tematu "Supernatural" i zaserwują nam kolejne trzymające w napięciu odcinki. Kto wie, może uda się utrzymać przez kolejnych kilkanaście lat na antenie?