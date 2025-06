Pamiętacie koniec lat 90 i początek 2000? Urządzenia elektroniczne od walkmanów po komputery, łączył trend, który nigdy nie opuścił mojego serca – transparentne obudowy. Niestety od lat już nikt się tym za bardzo nie interesuje i pozostają jedynie wspomnienia. Ot choćby takich modeli komputerów jak iMac G3, które uwodziły swoimi odważnymi kolorami i jeszcze ciekawszym designem. Za sprawą koreańskiego producenta akcesoriów do iPhone'ów (i nie tylko), przywracają wspomnienia tamtych czasów.

Kultowy Mac w nowej odsłonie, zmieści się na każdym biurku

Nieczęsto zdarza się, by akcesorium do ładowania zegarka przyciągało tyle uwagi, co nowość od Spigena. Classic C1 Charger Stand to nie jest zwykły stojak – to hołd dla ikonicznego iMaca G3, który na przełomie wieków zrewolucjonizował rynek komputerów osobistych. Spigen postawił na bezkompromisową nostalgię: miniaturowa replika legendarnego komputera nie tylko wygląda zjawiskowo, ale też oferuje cztery warianty kolorystyczne: Bondi Blue, Tangerine, Ruby i Graphite. Szczególnie ten pierwszy kolor przywołuje wspomnienia z końcówki lat 90., kiedy Apple postawiło wszystko na jedną kartę.

Stojak nie ma wbudowanego ładowania – wymaga własnej ładowarki Apple Watch, którą należy umieścić w specjalnym slocie. To rozwiązanie pozwala zachować uniwersalność, gdyż pasuje do wszystkich modeli od Series 4 wzwyż, w tym obu generacji Ultra, a z drugiej strony, gdy gadżet nie jest używany, może po prostu być przyjemną ozdobą biurka zabierającą w przeszłość. Przemyślany kąt nachylenia sprawia, że zegarek może pełnić funkcję zegara nocnego lub biurkowego, a silikonowa podstawa zapobiega przesuwaniu się specjalnego stojaczka.

W cenie 34,99 dolarów Classic C1 Charger Stand to nie tylko praktyczny gadżet, ale też designerska ozdoba dla każdego fana Apple, który pamięta czasy, gdy komputery mogły być kolorowe i… po prostu fajne. Spigen udowadnia, że retro wciąż ma się świetnie, a taki akcent na biurku wywoła uśmiech nie tylko u geeków pamiętających premierę iMaca G3.

Szkoda, że w obecnych czasach głównie takie dodatki sprawiają, że rozświetla się ta branża. Miło by było gdyby ta sama odwaga towarzyszyła projektowaniu sprzętu. W przypadku Spigena, najnowszy produkt to kolejny element ciekawej linii akcesoriów nawiązujących do kultowego iMaca. Poza ładowarką do Apple Watcha są jeszcze etui, obudowy, a nawet portfel na MagSafe.

iMac G3 to komputer, który uratował Apple i zmienił branżę

Rok 1998. Apple balansuje na krawędzi upadku, Steve Jobs wraca do firmy i stawia na zupełnie nowe podejście – tak rodzi się iMac G3. To nie był zwykły komputer, ale manifest: koniec z szaro-burymi skrzynkami, czas na odważny design, prostotę i kolor. Owalna, przezroczysta obudowa w kolorze Bondi Blue (a później także innych barwach), zintegrowany monitor CRT, brak stacji dyskietek, za to dwa porty USB i napęd CD-ROM – to była rewolucja nie tylko technologiczna, ale i estetyczna.

Za projekt odpowiadał Jony Ive, który wraz z zespołem postawił na przyjazną, ludzką formę i materiały, które z miejsca przyciągały wzrok. iMac G3 był pierwszym komputerem Apple, który tak mocno postawił na internet – podłączasz i korzystasz, bez zbędnych komplikacji. Krytycy narzekali na brak kompatybilności ze starymi urządzeniami, ale klienci pokochali nowy styl – iMac G3 stał się najszybciej sprzedającym się komputerem w historii firmy, przekraczając 6 milionów sprzedanych egzemplarzy.

To właśnie temu modelowi się przypisuje uratowanie Apple przed bankructwem, który otworzył drogę do kolejnych innowacji, takich jak iPod, iPhone czy iPad. iMac G3 pokazał, że komputer może być nie tylko narzędziem, ale też elementem stylu życia. Dziś, po ponad dwóch dekadach, jego design wciąż inspiruje – także producentów akcesoriów, takich jak Spigen, którzy z sentymentem wracają do najlepszych lat Apple.

