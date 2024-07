Najnowszy teaser od Marvela

Źródło: Marvel

Seria filmów o Kapitanie Ameryce rozpoczęła się już w 2011 roku i od trzeciej części wydanej w 2016 roku kultowy bohater pojawiał się już tylko w Avengersach. Choć w tych filmach również jest rozwijana historia tej postaci, to nie równa się to ze specjalnie dedykowanym filmem. Końcówka części pod tytułem „Avengers: Endgame” dała fanom franczyzy wielkie nadzieje na kontynuację i o to ona jest. 12 lipca 2024 roku o godzinie 15:00 na platformie YouTube Marvel Entertainment opublikował oficjalny teaser „Kapitana Ameryki: Nowy wspaniały świat”. Z nieco ponad półtora minutowego filmiku możemy się sporo dowiedzieć. Oczywiście najważniejszą informacją jest to, że globalna premiera czwartej części Kapitana Ameryki odbędzie się 14 lutego 2025 roku.

Co ciekawego zobaczymy w nadchodzącej części Kapitana Ameryki?

Poprzednia odsłona Avengersów jasno dała wszystkim do zrozumienia, że historia Steva Rogersa dobiegła końca. Wreszcie osiągnął to, czego pragnął od samego początku, przeżył miłość z ukochaną. W finale „Endgame” oryginalny Kapitan Ameryka podarował kultową już tarczę swojemu przyjacielowi. To w tamtym momencie mogliśmy już spodziewać się następcy dla ikonicznej postaci. Od teraz to Sam Wilson, wcześniej będący bohaterem o pseudonimie Sokół, będzie dzierżyć tytuł Kapitana Ameryki.

Choć do premiery zostało jeszcze kilka miesięcy, teaser zdradził nie jedno. Wiemy, że Kapitana Amerykę będą czekały wyzwania na tle politycznym. Co więcej, pojawią się nowi nieznani dotąd przeciwnicy. Sporym zaskoczeniem mogą być ostatnie sekundy zwiastuna, gdzie możemy zobaczyć w pełni czerwoną wersję Hulka. Fani już teraz spekulują, o co może w tym dokładnie chodzić.

Uważam, że Marvel fajnie nakreślił zarys, wzbudzając apetyt wśród widzów. Na dalsze jednak informacje pozostanie nam jeszcze trochę poczekać. Na przestrzeni następnych miesięcy na pewno pojawi się pełnoprawny trailer.