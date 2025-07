Apple w końcu dopięło swego. To najlepsze wyniki w historii

Apple ze swoją streamingową ofertą filmów i seriali po latach w końcu udało się dotrzeć do mainstreamowego widza, ale sukces usługi Apple TV+ był tylko jednym z celów giganta z Cupertino – długoterminową ambicją była walka o kina i najbardziej prestiżowe wyróżnienia branży. Nie udało się tego osiągnąć „Napoleonem”, marnie wypadł także „Czas krwawego księżyca”. Apple nie złożyło jednak broni i postanowiło ponownie uderzyć przy pomocy „F1”, czyli nieco bardziej rozrywkowej produkcji. Wszystko wskazuje na to, że cel został nareszcie osiągnięty.

Reklama

F1 z impetem wjeżdża do kin – na taki film Apple czekało

Czy „F1” przed premierą zapowiadało się na wielki hit? No nie do końca, ale ogromne pieniądze włożone w realistyczne oddanie wyścigowych emocji i obecność genialnego Brada Pitta przyniosły rezultaty. Historia wygasłej gwiazdy sportów wyścigowych przyciąga do kin tłumy, co widać po wynikach finansowych.

Ponad 293 miliony dolarów – tyle pieniędzy w zaledwie 10 dni po premierze zarobiło „F1”, stając się największym kinowym sukcesem Apple w historii. Tylko w trakcie premierowego weekendu „F1” wygenerowało globalnie 146 milionów dolarów, czym prawie zrównało się z ogólnym wynikiem „Czasu krwawego księżyca”, który dotychczas przyniósł 158 milionów. Co ciekawe, aż 60 milionów dolarów (czyli około 20% globalnej sprzedaży biletów) Apple zawdzięcza seansom w IMAX – i trudno się dziwić – „F1” to prawdziwa perełka wizualna, z której IMAX (m.in. lepszy dźwięk, większy ekran, bardziej szczegółowe detale) wyciska 110%. Wygląda więc na to, że „F1” zwróci się bardzo szybko, i to pomimo sporych wydatków. Apple na produkcję przeznaczyło ponad 250 milionów dolarów, a na promocję dodatkowe 100 milionów. Bez wątpienia było warto.

---LINK PARTNERA---

Z każdą nową produkcją filmową czy serialową chcemy jeszcze pełniej doświadczać historii na ekranie. Projektory XGIMI, oferowane przez tophifi.pl, pozwolą Ci zanurzyć się w akcji dzięki niezwykle realistycznemu odwzorowaniu kolorów i wysokiej rozdzielczości obrazu. Wyróżniają się kompaktową formą oraz łatwością instalacji i konfiguracji, co sprawia, że nawet w niewielkim pomieszczeniu bez trudu zaaranżujesz profesjonalne centrum rozrywki. Doświadczeni doradcy z tophifi.pl pomogą Ci wybrać rozwiązanie najlepiej odpowiadające Twoim potrzebom, abyś mógł w pełni cieszyć się każdym nowym filmem czy serialem.