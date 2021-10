iPhone 13 Pro nie przekonuje, ale nowe MacBooki Pro zachwycają

iPhone 13 wywołał nie lada emocje, ale w praktyce nie okazuje się być tak przekonującym urządzeniem? Więcej o tym usłyszycie w dzisiejszym podcaście Antyweb Po Godzinach, ale bądźcie gotowi na nagłą zmianę tematu, bo co innego rozkręciło dyskusję.

Premiera czterech nowych iPhone'ów oraz późniejsze reakcje na sprzęt, gdy trafił on w ręce użytkowników, wywołały nie lada dyskusje. Wielu nazywało modele Pro najlepszymi fotograficznymi smartfonami na rynku, choć nie wszystkie nowe funkcje - np. tryb filmowy - oceniano pozytywnie. Jako nowinka cinematic mode sprawdza się zaskakująco dobrze, ale do zastosowań profesjonalnych mu nadal daleko. Nie obyło się też bez problemów w związku z trybem makro, dla którego Apple musiało dodać przełącznik, bo automatyczne przewidywanie intencji użytkownika nie kończyło się dobrze - zbyt często podejmowana była błędna decyzja.

iPhone 13 Pro - opinia na temat aparatu. Nowe MacBooki Pro rewolucją?

Ale iPhone 13 Pro, który trafił w nasze ręce, budzi też wiele pozytywnych emocji i o nich również usłyszycie w dzisiejszym odcinku. Nie będziemy jednak ukrywać, że końcówka dyskusji należała do nowych MacBooków Pro, które dotarły do recenzentów w USA i innych krajach. Pierwsze reakcje są pełne zachwytów, dlatego jeszcze bardziej niecierpliwie czekamy, aż sprzęty dotrą do i nas. W odcinku usłyszycie Kamila Świtalskiego i prowadzącego Konrada Kozłowskiego.

Podcastu Antyweb Po Godzinach możecie posłuchać w: