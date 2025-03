Nie wiesz, jakie słuchawki wybrać? HUAWEI FreeArc o otwartej konstrukcji oferują nowe podejście do słuchania muzyki

Dzisiejszy rynek słuchawek jest bardzo zróżnicowany i, naturalnie, wybór odpowiedniego modelu może być dość trudny dla kogoś, kto nie śledzi każdej rynkowej nowości. Jednocześnie, chociaż technologia idzie naprzód i urządzenia TWS mają dziś wiele funkcji, o których kiedyś nie można było nawet pomarzyć, to wciąż dzielą się one na 3 podstawowe kategorie.

Pierwsze z nich to słuchawki nauszne, które wybierane są ze względu na swoje duże przetworniki i bardzo pojemne baterie, pozwalające słuchać muzyki przez długi czas, ale też – przez wielu uznawane za mało wygodne. Obok nich mamy modele douszne, które są dużo mniejsze, ale wraz z nimi znacznie zmniejszają się ich przetworniki oraz baterie, a ich konstrukcja nie pozwala, chociażby na zastosowanie certyfikatu wodoodporności. Jednym z najpopularniejszych typów słuchawek są modele dokanałowe (z silikonowymi nakładkami), ale także i tutaj część osób skarży się, że długotrwałe użytkowanie może powodować dyskomfort.

HUAWEI FreeArc – otwarta konstrukcja najbardziej optymalnym rozwiązaniem

HUAWEI FreeArc to reprezentuje nowe, zdobywające coraz większą popularność, podejście do konstrukcji słuchawek TWS, a więc "open-ear" (otwarta konstrukcja). Słuchawki te łączą zalety innych modeli, stając się idealnym wyborem dla wszystkich, którym obecne na rynku typy urządzeń nie wystarczają. Przede wszystkim, jeżeli szukamy wygodnych słuchawek, które nie zmęczą naszych uszu podczas długich sesji, np. w czasie podróży czy ćwiczeń, to model Huawei będzie idealnym rozwiązaniem.

Słuchawki te bowiem wykorzystują mostek typu C-bridge wykonany ze stopu niklowo-tytanowego, który opiera się na trzech punktach podparcia rozłożonych w kącie 140 stopni. Dzięki kształtowi opracowanemu na podstawie 10 tysięcy próbek uszu idealnie dopasowuje się on do użytkownika i nawet długie noszenie zwyczajnie nie męczy. Co więcej – taka konstrukcja niweluje jeden z największych problemów innych słuchawek – wypadanie i zsuwanie się z uszu, co szczególnie docenią osoby kochające uprawiać sport.

Jednocześnie – dzięki temu, że same słuchawki nie blokują naszego kanału słuchowego, jesteśmy w stanie usłyszeć dźwięki otoczenia i mieć większą świadomość tego, co dzieje się dookoła. Nieraz zdarzało się, że wypadki czy różne nieprzyjemne drogowe zdarzenia miały miejsce, ponieważ ktoś nie usłyszał nadjeżdżającego pojazdu – ze słuchawkami HUAWEI FreeArc zawsze słyszymy świat wokół nas, co zdecydowanie przyczynia się do poprawy naszego bezpieczeństwa.

Wisienką na torcie jest w tym wypadku certyfikat odporności na wodę i kurz IP57, który oznacza, że bez względu na to, jaki sport uprawiamy (bądź czy np. uprawiamy go w deszczu), nasze słuchawki nas nie zawiodą. A jeśli chodzi o połączenie ze smartfonami, to bez problemu użyjecie Bluetooth i sparujecie słuchawki z iOS-em i Androidem.

Dźwięk i zasięg, którego inni zazdroszczą

Nowe słuchawki Huawei mogą pochwalić się funkcjami, których jeszcze niedawno nie sposób było wyobrazić sobie w kompaktowych słuchawkach TWS. Przede wszystkim, ci, którzy cenią sobie dobre brzmienie, z pewnością będą zadowoleni z bardzo dużych przetworników o wymiarach 17 × 12 mm i symetrycznej strukturze akustycznej, które dodatkowo posiadają zaawansowany algorytm dynamicznego basu. To pozwala cieszyć się dźwiękiem w wysokiej jakości, a specjalny, system odwracania fal dźwiękowych zagwarantuje nam, że pomimo otwartej konstrukcji dźwięki muzyki i rozmowy trafią tylko do naszych uszu.

Jednocześnie, oprócz bardzo dużego przetwornika, HUAWEI FreeArc mogą pochwalić się także niebywałym zasięgiem. Czuła, podwójna antena oznacza, że w idealnych warunkach słuchawki odbiorą sygnał z naszego smartfona (albo innego urządzenia) z odległości nawet 400 metrów. W praktyce przekłada się to na komfort użytkowania, ponieważ np. będąc na siłowni, możemy zostawić nasz telefon w torbie, a na salę zabrać same słuchawki i sterować muzyką poprzez wbudowany panel dotykowy. Dzięki swoim rozmiarom możemy z jego pomocą wygodnie sterować m.in. głośnością, przesuwając palcem w górę i w dół, co jest rzadko spotykaną funkcją w dzisiejszych konstrukcjach TWS.

Finalnie - HUAWEI FreeArc to także pojemna bateria, która bije na głowę konkurencję. Dzięki niej możemy bez przerwy słuchać muzyki przez aż 7 godzin, a użycie etui ładującego pozwoli wydłużyć ten czas do 28 godzin. W praktyce oznacza to, że ten model jest idealny, jeżeli np. szykujemy się na długą podróż pociągiem, autokarem czy samolotem i chcemy w jej trakcie cieszyć się swoją muzyką. Z pewnością docenią to też fani audiobooków, ponieważ pojemne ogniwo pozwoli im słuchać ulubionych historii bez zbędnych przerw na doładowanie słuchawek. Co więcej – w tym wypadku zaledwie 10 minut ładowania pozwoli uzyskać aż 3 godziny działania.

Funkcje, które nie stanowią jedynie dodatku

Nowe słuchawki Huawei skrywają wiele sekretów, które, choć zazwyczaj nie wybijają się na pierwszy plan, w codziennym użytkowaniu często decydują o tym, jak komfortowo korzysta nam się z danego zestawu. Jedną z nich jest specjalny system dwóch mikrofonów, który dzięki wykorzystaniu algorytmu głębokiej sieci neuronowej, gwarantuje doskonałą jakość rozmów, co sprawia, że te słuchawki to idealny model dla każdego, kto dużo rozmawia w podróży bądź w pracy. Dzięki nowoczesnej technologii zawsze będziemy dobrze słyszani przez naszych rozmówców, a słuchawki same wyeliminują szumy z tła. Dodatkowo – trzeba pamiętać, że wraz ze słuchawkami możemy zainstalować wszechstronną aplikację HUAWEI AI Life (HUAWEI Audio Connect na iOS), która pozwala m.in. zlokalizować słuchawki oraz dostosować je do naszych potrzeb, nie tylko pod względem EQ, ale też np. w kwestii wybrania, jakie gesty mają uruchamiać konkretne funkcje.

Słuchawki HUAWEI FreeArc to więc rozwiązanie dla osób, które chcą realizować swoje hobby i pasje w towarzystwie wysokiej jakości brzmienia. Sprzęt przełamuje stereotyp słuchawek sportowych, pokazując, że będą się nim cieszyć zarówno osoby, które trenują, jak i te, które chcą posłuchać audiobooka w czasie długiej podróży, bądź pracują zdalnie i chcą być dobrze słyszane w czasie rozmowy w głośnym otoczeniu. Bez względu na zastosowanie, słuchawki HUAWEI FreeArc dostarczą świetnie audio, wysoką jakość wykonania, wygodę korzystania, bardzo długi czas pracy na baterii i mnóstwo użytecznych, dodatkowych funkcji.

