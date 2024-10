Aktualna promocja na HUAWEI WATCH D2 pozwoli Wam sporo zaoszczędzić - poznajcie szczegóły oferty, która jest ograniczona czasowo!

Najnowszy model smartwatcha HUAWEI WATCH D2 to świetny partner dla osób, które chcą zadbać o zdrowie, korzystając z najnowszych technologii, które nareszcie pozwalają na pomiar ciśnienia w każdych okolicznościach.

Na premierę producent przygotował nie lada gratkę, ponieważ oferta startowa to cała lista dodatkowych benefitów, wobec których trudno przejść obojętnie. Warto się pospieszyć - promocja obowiązuje wyłącznie do 27 października i oferuje na warunki, które prawdopodobnie już się nie powtórzą. A już na pewno nie prędko!

Promocja na HUAWEI WATCH D2 - jakie gratisy?

Decydując się na zakup HUAWEI WATCH D2 właśnie teraz zyskacie bezprzewodowe słuchawki HUAWEI FreeBuds 5i zupełnie za darmo! Ten model wyróżnia się bardzo dobrą jakością dźwięku dzięki certyfikatowi Hi-Res i kodekowi LDAC, a także skuteczną aktywną redukcją szumów do 42 dB, co zapewnia komfortowe słuchanie w różnych warunkach. Dodatkowo słuchawki te oferują długi czas pracy na baterii, do 28 godzin z etui ładującym, oraz możliwość płynnego przełączania między dwoma urządzeniami jednocześnie. Tylko dzięki wczesnemu zakupowi możecie zaoszczędzić 299 zł!

Świetnym uzupełnieniem możliwości smartwatcha będzie rozszerzona wersja aplikacji, czyli HUAWEI Zdrowie+. Trzymiesięczny dostęp do niej (o wartości 104,97 zł) jest dołączony do każdego HUAWEI WATCH D2, więc od razu po założeniu go na nadgarstek będziecie mogli rozpocząć nowy etap w dbaniu o siebie. HUAWEI Zdrowie+ oferuje zaawansowane plany treningowe, relaksacyjną muzykę do snu oraz ćwiczenia oddechowe, które pomagają w redukcji stresu i poprawie jakości snu.

Dodatkowo HUAWEI Zdrowie+ mają dla Was także ekskluzywny dostęp do treningów i zestawów ćwiczeń przygotowanych przez światowej klasy ekspertów, akcji Global City Run, planu utrzymania formy, ponad 170 relaksacyjnych utworów czy rozszerzonej funkcji medytacji. Otwiera to większe możliwości prowadzenia zdrowego trybu życia, podejmowania lepszych decyzji oraz dbania o własną kondycję oraz organizm.

To jednak nie koniec bonusów – w ciągu dwóch lat od zakupu możemy jednorazowo, bez żadnych opłat, wymienić pasek z poduszką powietrzną do mierzenia ciśnienia tętniczego, który normalnie kosztuje 199 zł. Dzięki temu, smartwatch zawsze będzie w pełni funkcjonalny i gotowy do monitorowania zdrowia.

Rabat na pasek i wagę - wygodne zakupy HUAWEI WATCH D2

Jak wspomniałem, korzyści jest znacznie, znacznie więcej, ponieważ oferta premierowa na HUAWEI WATCH D2 pozwala również na zakup dodatkowego paska (bez poduszki powietrznej) za jedyne 9,99 zł! By rozbudować swój ekosystem urządzeń pozwalających lepiej śledzić zmiany w swoim ciele i postępy w ćwiczeniach oraz dbaniu o siebie, dobrym pomysłem będzie zakup wagi HUAWEI Scale 3, którą także możecie zdobyć za zaledwie 9,99 zł. Huawei Scale 3 oferuje szczegółową analizę składu ciała, mierząc ponad 10 wskaźników, takich jak BMI, tkanka tłuszczowa i masa mięśniowa, co pomaga w monitorowaniu zdrowia. Dodatkowo waga łączy się z aplikacją Huawei Zdrowie przez Wi-Fi i Bluetooth, umożliwiając łatwe śledzenie wyników i analizę danych od ręki, w trakcie pomiaru, a także później porównując ze sobą wszystkie parametry na przestrzeni tygodni, miesięcy i lat.

Macie też możliwość wydłużenia gwarancji o rok z rabatem 60%, co daje dodatkowy spokój ducha na dłużej. Dodatkowo, możecie skorzystać z opcji zakupu na 20 rat z RRSO 0%, co oznacza, że nie poniesiemy żadnych dodatkowych kosztów związanych z finansowaniem, a do tego dostawa jest całkowicie darmowa.

Co potrafi HUAWEI WATCH D2? Nowe funkcje i rozbudowane możliwości

HUAWEI WATCH D2 to niepowtarzalny sprzęt, który wyróżnia się kilkoma kluczowymi funkcjami przynoszącymi liczne korzyści. Jedną z najważniejszych jest zaawansowany monitoring ciśnienia krwi, który umożliwia całodobowe, automatyczne pomiary. Dzięki temu możecie na bieżąco śledzić swoje ciśnienie tętnicze, co jest szczególnie przydatne dla osób z problemami kardiologicznymi. Zegarek wykorzystuje zaawansowany system pomiaru ciśnienia krwi, działający na zasadzie podobnej do nowoczesnych ciśnieniomierzy. Wyposażony jest w poduszkę powietrzną umieszczoną w pasku, która automatycznie się napełnia, tworząc nacisk na nadgarstek. W połączeniu z precyzyjnymi czujnikami, system ten umożliwia dokładne i wiarygodne pomiary ciśnienia krwi - możecie monitorować swoje ciśnienie w sposób ciągły i bezinwazyjny.

Kolejną istotną funkcją jest analiza EKG, która pozwala na dokładne monitorowanie rytmu serca i wykrywanie potencjalnych arytmii. Smartwatch oferuje również monitorowanie poziomu tlenu we krwi (SpO2), co jest kluczowe dla oceny ogólnego stanu zdrowia, zwłaszcza podczas intensywnych treningów lub w warunkach wysokogórskich. Funkcja ta dostarcza cennych informacji o ich wydolności oddechowej. Kolejną zaletą HUAWEI WATCH D2 jest monitorowanie snu, które analizuje różne fazy snu i dostarcza szczegółowych raportów. Dzięki temu każdy może lepiej zrozumieć swoje nawyki senne i wprowadzać zmiany, które poprawią jakość ich odpoczynku. Nie mniej ważną funkcją jest monitorowanie poziomu stresu. Smartwatch podpowiada też techniki relaksacyjne, które pomagają w jego redukcji. Dzięki temu można lepiej zarządzać swoim stresem i poprawić swoje samopoczucie na co dzień.

HUAWEI WATCH D2 posiada certyfikację medyczną (dotyczy pomiarów ciśnienia krwi), co oznacza, że jego pomiary są precyzyjne i wiarygodne. Zegarek został zatwierdzony jako wyrób medyczny klasy II przez odpowiednie organy regulacyjne, takie jak chińska National Medical Products Administration oraz europejska Medical Device Regulation. Dzięki temu możecie być pewni, że dane dotyczące ich zdrowia są dokładne i mogą być wykorzystywane do monitorowania stanu zdrowia.

Smartwatch jest kompatybilny zarówno z systemem Android, jak i iOS. Oznacza to, że niezależnie od tego, jakiego smartfona używacie, możecie korzystać z pełnej funkcjonalności zegarka. Aplikacja Huawei Health, dostępna na obu platformach, umożliwia synchronizację danych zdrowotnych i personalizację ustawień zegarka.

HUAWEI WATCH D2 to szerokie możliwości dbania o zdrowie na wielu płaszczyznach i poziomach, a dzięki promocji w sklepie producenta zyskujecie naprawdę dużo. Lista benefitów i korzyści jest gigantyczna, ale im szybciej zdecydujecie się na zakup smartwatcha w promocji, tym większe szanse, że zgarniecie wszystkie dodatki i skorzystacie z pakietu. To doskonały pomysł na prezent. Dzięki zaawansowanym funkcjom zdrowotnym i eleganckiemu designowi, zegarek ten z pewnością przypadnie do gustu każdemu obdarowanemu. Co więcej, istnieje możliwość podglądu wyników zdrowotnych bliskiej osoby, której ten zegarek kupimy, po wyrażeniu przez nią zgody na zakres współdzielonych wyników. Dzięki temu możecie na bieżąco monitorować stan zdrowia naszych bliskich i wspierać ich w dbaniu o zdrowie.





--

Materiał powstał we współpracy z marką Huawei.