To o tyle ciekawe zagadnienie, iż opisuje temat pracy w branży IT niejako z drugiej strony. Zwykle mamy możliwość zapoznawania się z raportami płacowymi z takich portali, a więc sprawdzić ile specjaliści IT obecnie zarabiają, a raport MANDS pokazuje z kolei, iż znalezienie odpowiedniego kandydata do pracy w IT nie jest wcale takie proste, ani tanie.

Po raz trzeci wzięliśmy na warsztat skuteczność działania portali z ogłoszeniami IT. Metodą tajemniczego klienta sprawdziliśmy ilość oraz jakość spływających aplikacji a także poziom jakości obsługi przez portale. Nasz projekt dotyczył 4 stanowisk: JavaScript Frontend Developer, Java Developer, Remote Fullstack .Net Developer, Project Manager.

Badanie polegało na nawiązaniu kontaktu z każdym z tych portali - No Fluff Jobs, Just Join IT, Bulldogjob, the:protocol, inhire.io, z prośbą o udostępnienie oferty cenowej dotyczącej zamieszczania ogłoszeń. Następnie tajemniczy klient podejmował negocjację cen, po czym następowało dopełnienie formalności (zamówienie, faktura proforma, faktura) i emisja ogłoszeń.



Dzień rozpoczęcia emisji wykupionych ogłoszeń był taki sam dla wszystkich portali, trwała ona 30 dni (wyjątek stanowił Bulldogjob, gdzie można wykupić 45 dni emisji, bez możliwości skrócenia). Ogłoszenie oczywiście takie samo, ta sama specjalizacja i wymagania, a każde z nich miało wykupione cztery odświeżenia (tu wyjątkiem był serwis the:protocol z dostępną opcją minimum 8 odświeżeń oraz inhire.io, który to usługi odświeżenia oferty nie posiada).

Celem badania było poznanie liczby odsłon ogłoszeń, liczby aplikacji na stanowiska, liczby efektywnych CV. Aplikacje kandydatów zostały ocenione przez zespół doświadczonych rekruterów na podstawie wymagań zawartych w ogłoszeniach. Kandydaci, którzy spełnili oczekiwania zostali zaklasyfikowani jako „efektywne CV”. Osoby, które nie spełniły oczekiwań zostały odrzucone w procesie rekrutacji i nie są ujęte w zestawieniach porównujących osiągnięte wyniki przez poszczególne portale.

Efektywność ogłoszeń na portalach

W przypadku serwisu No Fluff Jobs największą efektywność miały oferty o pracę na stanowisku Java Developer i Remote Fullstack .Net Developer - niemal wszystkie CV, które spłynęły określono jako efektywne, no ale to też najmniejsza liczba w o ogóle odpowiedzi na ofertę.



W Just Join IT największą efektywność miało ogłoszenie o pracę na stanowisku Project Manager - na 85 otrzymanych CV, większość bo 48 zakwalifikowano jako efektywne.



Kolejne portale, to już coraz mniej nie tylko efektywnych CV, ale i w ogóle spływających. Cztery oferty pracy w serwisach:

Bulldogjob wygenerowały 58 odpowiedzi, z czego 29 efektywnych

the:protocol - 20 i 10 efektywnych

inhire.io - 24 i 15 efektywnych.

Koszty publikacji ofert pracy na portalach

Tak więc najwięcej CV spłynęło w odpowiedzi na cztery oferty pracy opublikowane w serwisie No Fluff Jobs - 290, również najwięcej było tu efektywnych CV - 182, no i wygenerowały największy koszt wynoszący ponad 5 tys. zł.



Jednak najważniejsza tu kwestia, czyli koszt dotarcia do właściwego kandydata w No Fluff Jobs wyniósł zaledwie 30 zł, w Just Join IT nieco większy, bo 45 zł, a w Bulldogjob już 165 zł, the:protocol - 200 zł i inhire.io - 267 zł.

Inne najlepsze parametry, czyli najniższy koszt zamieszczenia ofert był w przypadku the:protocol - mniej niż 2 tys. zł, a najlepszy współczynnik efektywności CV odnotowano w przypadku No Fluff Jobs i inhire.io - 63%.

Kontakt z portalami w celu nawiązania współpracy był prowadzony w terminach: 29.09.2022 - 04.10.2022. Emisja ogłoszeń trwała 30 dni i przypadała na okres 11.10.2022 - 09.11.2022.

Źródło: Mands

