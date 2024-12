Samsung jak Apple? Starsze zegarki Galaxy Watch z nową aktualizacją

Aktualizacje w świecie Androida to nadal śliski temat. Google i Samsung starają się jednak poprawić sytuację i wychodzi im to różnie, ale postępy są widoczne. Co więcej dotyczą nie tylko smartfonów, ale również zegarków. Teraz nawet modele z 2021 roku dostaną najnowszy WearOS 5.

Zegarki Galaxy Watch od Samsunga w pierwszych latach bazowały na Tizenie, własnym systemie tego producenta, który stosowany jest np. w telewizorach. W 2021 roku Koreańczycy nawiązali jednak bliższą współpracę z Google i zaczęli stosować system WearOS bazujący na Androidzie. Pierwsze modele debiutowały w 2021 roku z Wear OS 3 i jak się okazuje, dostaną wkrótce kolejną już aktualizację do wersji Wear OS 5.

Koła aktualizacji kręcą się powoli

Proces aktualizacji zegarków nie idzie zbyt gładko, podobnie jak w przypadku smartfonów, ale postępy są widoczne. Wear OS 5 z nakładką OneUI 6 zadebiutował w zegarkach Galaxy Watch 7 oraz Galaxy Watch Ultra w tym roku. Kilka miesięcy później aktualizacja pojawiła się dla zeszłorocznych modeli z serii Galaxy Watch 6. Od kilku dni posiadacze zegarków z serii Galaxy Watch 5 oraz Galaxy Watch FE w Europie chwalą się, że dostali właśnie powiadomienie o nowej aktualizacji. Jak się okazuje, oni też dostaną Wear OS 5/OneUI 6. Samsung nie zamierza jednak na tym zakończyć. Okazuje się, że użytkownicy w Korei Południowej dostają najnowszą wersję systemu na zegarkach Galaxy Watch 4. Można więc bezpiecznie założyć, że wkrótce pojawi się ona również w innych częściach świata.

Galaxy Watch 4 debiutował w 2021 roku z Wear OS 3 i miał otrzymać 4 lata wsparcia. W 2023 roku otrzymał aktualizację do Wear OS 4, a na początku 2025 roku dostanie zapewne Wear OS 5. Na tym wsparcie Samsunga może się jednak zakończyć, choć w materiałach prasowych była mowa o trzech dużych aktualizacjach, co daje nadzieje na Wear OS 5.1, który ma pojawić się w przyszłym roku, a pewnie nie wprowadzi żadnych znaczących zmian. Nie zmienia to jednak faktu, że Samsung dba również o starsze zegarki i trzyma się swoich obietnic. Obecnie dłużej zegarki wspiera chyba tylko Garmin, który potrafi aktualizować naprawdę leciwe modele, choć oczywiście nie dodaje do nich nowych funkcjonalności, a bardziej skupia się na poprawie błędów.

Jaki zmiany wprowadza OneUI 6?

Aktualizacja wprowadza kilka nowych funkcji, w tym tzw. Energy Score - ogólny wskaźnik zdrowia oparty na śnie, aktywności i innych danych. Monitorowanie snu również zostało ulepszone, a nowa funkcja Sleep Apnea może pomóc wykryć oznaki bezdechu w trakcie snu. Samsung dodał również kilka nowych tarcz zegarka, „sugerowane odpowiedzi” generowane przez sztuczną inteligencję oraz nowe gesty podwójnego uszczypnięcia, które można dostosować do określonych działań. Nie są to zatem przełomowe zmiany, ale miło, że chociaż część nowych funkcji z Galaxy Watch 7 trafi na starsze modele.