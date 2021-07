Który Czarnobyl obejrzeć? Film na Netfliksie nie dorasta do pięt serialowi HBO

Nie można tego powiedzieć o „Czarnobylu 1986”, który powstał jako rosyjska odpowiedź na koprodukcję HBO i Sky. Celem filmu miało być dokładniejsze przedstawienie tego, co naprawdę się wydarzyło 35 lat temu, bo zdaniem wielu osób zza naszej wschodniąej granicy Brytyjczycy nie opowiedzieli historii zgodnie z faktami. Pomysł na „Czarnobyl 1986” był dość prosty, bo wszystko oglądamy z perspektywy jednego ze strażaków, który pomimo gotowości do wyjazdu zostaje na miejscu ze względu na swoją starą miłość. Mogłoby się wydawać, że ten wątek będzie istotny dla całości i pozwoli nam bliżej poznać historię pary, ale dość szybko scenarzyści skupiają się na innych sprawach po drodze zapominając o zamknięciu kilku wątków.

Jeśli macie obejrzeć Czarnobyl, to zobaczcie ten na HBO

„Czarnobyl 1986” zdejmuje też ciężar odpowiedzialności za katastrofę z czyichkolwiek barków i jeśli do seansu zasiądzie widz, który nie ma większego pojęcia co wydarzyło się tam 35 lat temu, to film ten nie będzie dobrym źródłem jakichkolwiek informacji. Stężenie patosu, heroizmu i widowiskowych scen jest zbyt duże, by można było potraktować całość naprawdę poważnie. Owszem, niektóre sceny wyglądają dość wiarygodnie, twórcom udaje się przenieść nas do 1986 roku dzięki scenografii i kostiumom, ale ogólny wydźwięk filmu rozmija się z oczekiwaniami tak bardzo, że po ostatniej scenie czuje się lekki niesmak i niedosyt.

I to nie jest tak, że główna w tym zasługa serialu „Czarnobyl”, bo oczywiście w bezpośrednim zestawieniu produkcja HBO i Sky pozostawia daleko w tyle film dostępny na Netfliksie. Nawet gdybym nie widział wcześniej wszystkich odcinków na HBO GO, to krzywiłbym się na widok niedokładności i braku konsekwencji w nowym filmie. Można odnieść wrażenie, że „Czarnobyl 1986” powstał po to, by odhaczyć kilka punktów w ramach projektu opowiadania swojej wersji historii.