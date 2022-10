Do salonu przed telewizor zamiast do kina

Te prawie 100 cali przekątnej wydawało się najpierw wręcz futurystyczne, a później uznano za produkt dostępny dla wybranych. Dziś taki ekran jest w zasięgu wielu osób, więc najdłuższa podróż na seans, w jaką muszą się wybrać będzie prowadzić do salonu.

Spoglądając na aktualne możliwości sprzętu, który może znaleźć się w naszych domach oraz ofertę i jakość treści, które są na wyciągnięcie ręki nie dziwi rosnące zainteresowanie rozbudową własnego kina. Nowości pojawiają się regularnie, bo każdego tygodnia, a wszystkie z czołowych platform VOD oferują treści w rozdzielczości 4K ze wsparciem HDR (także Dolby Vision) oraz dźwiękiem Dolby Atmos, więc należy to właściwie wykorzystać. Sporą rolę odgrywa tu technologia QLED, dzięki której kolory i obraz są bardziej żywe, szczegółowe oraz głębokie - to tak zwana kropka kwantowa zapewniająca ponad miliard barw i odcieni. Skoro takie zaplecze jest dostępne dla każdego widza, który subskrybuje usługę z wideo na żądanie, to jedynym aspektem, o który należy zadbać, to właściwy ekran i nagłośnienie. Tutaj możliwości są wręcz gigantyczne - jak ekran 98-calowego telewizora TCL z serii C73. Oferuje on wszystko, czego można potrzebować do pełnych wrażeń seansów i angażujących sesji w ulubionych grach, bo specyfikacja zapewnia też świetne warunki do dynamicznej rozgrywki w najnowsze tytuły. Taki ekran zamieni salon albo inne pomieszczenie w salę kinową, a dzięki atrakcyjnej cenie może to być najlepszy wybór dla niemałego grona zainteresowanych takimi telewizorami.

A warto przypomnieć, że do niedawna takich rozmiarów panele nie były nie tyle niepopularne, co wręcz trudno dostępne. Sytuacja zmieniła się diametralnie wraz z rozwojem platform VOD, szybkim premierom online i pojawieniem się nowych nawyków widzów. Zamiast przeglądania repertuaru najbliższego kina na popołudnie, wieczór czy weekend, wertowane są właśnie dodane tytuł na platformach VOD lub przeglądane są listy z zapisanymi do obejrzenia później serialami i filmami. To rozrywka na długie godziny dla wielu osób, bo nic nie stoi na przeszkodzie, by na seans zaprosić bliskich i znajomych, a im większy będzie ekran, tym bardziej komfortowa będzie projekcja dla każdego obecnego. Rozmieszczenie siedzisk i dystans od ekranu nie są już tak kluczowe, więc każdy może zająć wygodną dla niego pozycję i skupić się na oglądaniu. Kluczowymi aspektami dla użytkowników są więc przystępność i dostępność treści, a także jakość w jakiej dystrybuowane są materiały. Liczba treści w 4K i ze wsparciem HDR-a regularnie rośnie i stała się wręcz standardem. Rzadko publikowane są produkcje z innymi parametrami, ale nawet wtedy można w pełni cieszyć się seansem, ponieważ telewizory TCL oferują funkcje, które zadbają o to, by niższa rozdzielczość czy brak HDR nie był przeszkodami. Usprawnianie tego, jak wygląda dany materiał nie jest natrętne dla widza, a może znacząco wpłynąć na to, jak wyglądają na przykład starsze produkcje, o które w zadowalającej jakości może być trudno.

A patrząc na katalogi usług VOD trudno nie być pod wrażeniem tego, jakie treści są dziś dostępne do odtworzenia w zaledwie kilka sekund po podjęciu decyzji. W przypadku Apple TV+ możemy liczyć na bibliotekę seriali i filmów, które poniżej pewnego poziomu po prostu nie schodzą, a Apple TV to miejsce, gdzie znajdziecie do zakupu i wypożyczenia ogromne zasoby filmów w 4K, Dolby Vision i Dolby Atmos. Wysoka rozdzielczość to jedno, ale obydwie następne technologie są nie mniej ważne, a zdaniem niektórych nawet mogą być istotniejsze. Głównie dlatego, że dzięki HDR-owi zyskujemy znacznie szerszą paletę barw i zakresu tonalnego, więc najjaśniejsze punkty kadrów nie są prześwietlone (np. źródła światła jak żarówki czy Słońce), a te najciemniejsze są rzeczywiście ciemne pozostając jednak czytelnymi i ostrymi. Dolby Atmos zapewnia wyższy poziom dźwięku przestrzennego, gdzie poszczególne zdarzenia dźwiękowe nie są przypisane do konkretnych kanałów, lecz lokalizacji w przestrzeni. To sprzęt odtwarzający dba o to, by całość brzmiała jak najlepiej, jak najdokładniej i oddawała w jak największym stopniu wrażenia z filmu. W telewizorach TCL z serii C73, wśród których znajdziemy właśnie 98-calowy model, obecne są głośniki ONKYO wspierające Dolby Atmos, więc może się okazać, że wbudowany system audio będzie dla Was wystarczający.

Wracając natomiast do samych platform, to trudno przeoczyć takich gigantów jak Disney+, Netfliksa czy Prime Video, a przecież obecna na smart TV od TCL platforma Google TV oferuje sklep z wieloma, wieloma innymi aplikacjami usług VOD, w tym lokalnymi Playerem i Polsat Box Go, które również zapewniają treści w 4K. Pierwsza w wymienionych platform posiada także dedykowaną sekcję z treściami IMAX Enhanced, co oznacza, że filmy zostały przystosowane do takiego wyświetlania, by obraz wypełniał cały ekran. Do tej pory seanse Avengersów, Iron Mana czy Spider-Mana były możliwe tylko w szerokim formacie (tzw. kinowym), a dziś możemy obejrzeć kilkanaście filmów w wersji, jakiej w kinach już nie uświadczymy. Mnóstwo starszych filmów otrzymuje także poprawki w ramach procesu masteringu, więc jeśli macie ochotę na klasykę pokroju “Gwiezdnych Wojen”, “Indiany Jonesa” czy “Ojca chrzestnego”, to filmy te zostały tak przygotowane, by w pełni wykorzystać potencjał najnowszych telewizorów, w tym gigantycznego 98-calowego modelu od TCL-a. Telewizor wspiera bowiem np. wiele formatów HDR-u, od HDR10, przez HLG, przez HDR10+ i Dolby Vision, a na Dolby Vision IQ kończąc, więc niezależnie od tego, którą z platform VOD wybierzecie, obsługiwane są wszystkie kluczowe rozwiązania, by wyświetlany obraz był jak najdokładniejszy i jak najbardziej wierny temu, co przygotowali twórcy widowiska.

Nic nie stoi na przeszkodzie, by po udanych seansach oddać się też sesjom z konsolą, ponieważ obecność złącza HDMI 2.1 przekłada się na wsparcie dla rozdzielczości 4K przy 120 klatkach na sekundę (lub do 144 Hz odświeżania w niektórych modelach), dzięki czemu te najbardziej dynamiczne tytuł zachowują ostrość nawet w najbardziej skrajnych warunkach. Nie zabrakło też dwóch innych ważnych funkcji: ALLM i VRR, które odpowiednio dbają o możliwie najmniejsze opóźnienie (nawet poniżej 6 ms) przy przekazywaniu obrazu przewodowo oraz eliminację zakłóceń w płynności ruchu i tak zwanym rozrywaniu klatek, co oczywiście przekłada się na maksymalną płynność. Wszystkie te oraz wiele innych rozwiązań oraz trybów znajdziecie w Panelu gracza TCL, z którego skorzystacie nie opuszczając gry.

Tak uniwersalny i atrakcyjny telewizor jest dostępny dla polskich klientów, co wymaga podkreślenia, ponieważ niektórzy uznają 75 lub 85 cali za górną granicę oferowanych w naszym kraju modeli. TCL serii C73 będzie centrum domowej rozrywki, zamieniając pomieszczenie w którym się znajdzie w salę kinową lub gigantyczny salon gier.

Materiał powstał we współpracy z marką TCL