Kto i dlaczego wysyła „głosówki”

Kiedy temat ten pojawił się dziś na redakcyjnym Slacku, u kilku redaktorów od razu włączył się na klawiaturze CAPS LOCK, a więc jak łatwo się domyślić - w ich opinii to zło wcielone.

Osobiście mam dość ambiwalentny stosunek do tego, może dlatego, iż niewiele „głosówek” otrzymuje, aczkolwiek towarzyszy temu pewna konsternacja i wątpliwość, w jakiej formie powinienem ja odpowiadać na tego typu wiadomości. Bardziej jednak nie rozumiem mody trzymania telefonu przy ustach podczas rozmowy telefonicznej, ale to chyba zupełnie inna przypadłość.

Niemniej, badanie serwisu Preply pokazuje jednak, że „głosówki” to już dość powszechna opcja w komunikacji na smartfonie, zastępująca nie tylko wysyłanie wiadomości tekstowych, ale też i czasem już rozmowy telefoniczne na żywo. Uogólniając odsetek osób z nich korzystających, już 7 na 10 osób deklaruje, iż wysyła wiadomości głosowe w komunikatorach typu Messenger czy WhatsApp.

Najbardziej popularne są wśród pokolenia Z, którego to 89% przedstawicieli korzysta z „głosówek”. Z kolei w przypadku pokolenia milenialsów jest to reprezentacja na poziomie 70%. Jednak niewiele mniejszy odsetek takich deklaracji jest wśród pokolenia X - 60% i w przypadku boomersów - 56%. Najczęściej komunikujemy się tak z przyjaciółmi - 73% wskazań, 57% z członkami rodziny, a 40% z partnerem.

Sylvia Johnson, ekspertka językowa Preply:

Wiadomości głosowe zapewniają bardziej szczegółowe zrozumienie wiadomości w porównaniu z komunikacją pisaną. Przekazują ton, intonację i emocje mówiącego, pozwalając słuchaczom zinterpretować zamierzone znaczenie i kontekst. Nagrania dźwiękowe rejestrują sygnały głosowe, takie jak śmiech czy sarkazm, co dodaje głębi przekazowi. Sygnały niewerbalne, takie jak pauzy lub zmiany w modulacji głosu, jeszcze bardziej poprawiają zrozumienie. Dodatkowo wiadomości głosowe zapewniają natychmiastowość i spontaniczność, umożliwiając komunikację w czasie rzeczywistym, której może brakować w tekście pisanym



Kiedy zwykle „głosówki” wysyłają ankietowani? Dokładnie połowa wskazuje tu sytuacje, gdy się gdzieś spieszą, dalej wymieniana jest chęć wyrażania bardziej złożonych myśli czy jednoczesne wykonywanie w tym czasie innych czynności.

Nieco mniej osób korzysta z „głosówek” podczas prowadzenia samochodu czy w sytuacjach, gdy chcą wyrazić głębsze emocje. Warto tu nadmienić, że jak już korzystamy z wiadomości głosowych to intensywnie, bo jedna na trzy takie osoby wysyła je każdego dnia.



Aż 40% osób, które wysyłają wiadomości głosowe uważa, że z powodzeniem mogą one zastępować zwykłą rozmowę telefoniczną na żywo, bo są wygodniejsze, łatwiej nadać im odpowiedni ton i bardziej osobisty charakter.



Natomiast po przeciwnej stronie barykady mamy osoby, którym lepiej komunikować się wiadomościami tekstowymi, a do tego nie lubią brzmienia swojego głosu czy nie chcą przeszkadzać innym w otoczeniu. Jako wady „głosówek”, najczęściej wymieniane są obawy o podsłuchanie takich wiadomości, dyskomfort czy trudności w całościowym i dobrym zrozumieniu treści audio bez kilkukrotnego ich odsłuchania.

Źródło: Preply.

