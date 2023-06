Kto ogląda telewizję w Polsce? Najnowsze dane KRRiT

Jak co roku KRRiT złożyła sprawozdanie ze swojej działalności w roku ubiegłym, a w raz z nim ciekawsze według mnie informacje o podstawowych problemach radiofonii i telewizji, z których to możemy wyczytać ciekawe dane i trendy.

KRRiT przyznaje w swoim raporcie, że mimo iż tradycyjna telewizja jest nadal głównym medium w Polsce, to powoli traci swój prymat, głównie wśród młodych osób w wieku 10-24 lata, a jak łatwo się domyślić oznacza to równie pochyłą w perspektywie najbliższych lat, co widać już wyraźnie w aktualnych danych i trendach.

Powolne odchodzenie widzów od tradycyjnej telewizji nie oznacza jednak, że odbiorcy ograniczają kontakt z mediami audiowizualnymi. Ich czas i uwagę angażują nowe usługi, m.in. oferta serwisów streamingowych. Choć w 2022 roku nie uzyskały one tak rekordowych wyników jak w czasie pandemii, w którym wzrosła konsumpcja mediów w ogóle, nadal wzrasta zarówno liczba gospodarstw domowych korzystających z płatnych serwisów VoD, jak i liczba abonentów tych usług.



Zacznijmy od średniego czasu spędzanego na oglądaniu telewizji tradycyjnej, w W 2022 roku, w porównaniu z rokiem 2021, nastąpił jego spadek o 11 minut - po raz pierwszy osiągając poziom poniżej 4 godzin.

Czas poświęcony na oglądanie telewizji wyraźnie skrócił się dla każdej grupy wiekowej nie tylko w porównaniu z rekordowym 2020 r., ale również z wynikami sprzed pandemii. Największe spadki można zaobserwować w grupach wiekowych 10-15 lat i 20-24 lata. Grupy te poświęcały telewizji około 1 godziny dziennie. Najdłużej telewizję oglądają seniorzy (grupa 60+), którzy przed telewizorem spędzają średnio prawie 6 godzin dziennie.



Podobnie zmalała też widownia telewizyjna o 0,31 mln odbiorców do poziomu poniżej 6 mln. Co ciekawe, w 2021 roku nie wyemitowano żadnej audycji, która przyciągnęła by widzów w liczbie przekraczającej 5 mln i wyczyn ten powtórzył się w roku ubiegłym.



Jednak najciekawszy wykres odnosi się do struktury wiekowej widzów tradycyjnej telewizji, na którym widać już gołym okiem, że odchodzi do lamusa.



Młodzi telewidzowie w wieku 10 - 29 lat, jeszcze w 2007 roku stanowili 21% widowni, w roku ubiegłym już tylko 7%. Po drugiej stronie, starsi widzowie 60+ odpowiadali za 27% widowni w 2007 roku, a w 2022 już za 46% - niemal połowa wszystkich oglądających tradycyjną telewizję.



Zerknijmy jeszcze na to, jakie kanały telewizyjne są najpopularniejsze. Przodują rzecz jasna kanały „wielkiej czwórki”, czyli TVP 1, Polsat, TVP 2 i TVN - z niewielkimi różnicami w procentowym udziale. Blisko tej czołówki są kanały informacyjne TVN 24 i TVP Info, a Polsat News daleko w tyle - niespełna 2% oglądalności.



Spory odsetek widzów, bo niemal 38% rozdrobnił się na mnóstwo kanałów z oglądalnością poniżej 1%, są to głównie TVP3, Super Polsat i TVN24 BiS.



Jeśli chodzi o ranking programów TOP10 za poprzedni rok, tylko TVP Info, TVN24 i Polsat News odnotowały wzrosty widowni, o odpowiednio 29,82%, 13,93% i 11,86%. Warto tu zauważyć, że z tej trójki tylko TVP Info dostępne jest z poziomu Naziemnej Telewizji Cyfrowej.



Przy zbiciu wszystkich oglądanych programów poszczególnych grup medialnych, najwyższą oglądalnością cieszą się kanały nadawane przez TVP - 27,94%, na drugim miejscu jest TVN Discovery Polska - 22,35%, podium zamyka Polsat - 21,49%. Poza podium znalazła się jeszcze TV Puls, a pozostali operatorzy telewizyjni odpowiadają za 23,87% widowni.

Źródło: KRRiT.

