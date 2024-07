Księżyc będzie mieć swojego GPS-a. Nie zgadniesz, kto go za niego odpowiada

Chińscy naukowcy planują stworzenie systemu nawigacji satelitarnej wokół Księżyca. Zespół z Beijing Institute of Spacecraft System Engineering przedstawił projekt budowy 21 satelitów, które umożliwiłyby na Księżycu nawigację na sposób bardzo podobny do tego, jak działa to na Ziemi.