Mamy nowe narzędzie do badania wpływu zmian klimatu na naszą planetę: to zdjęcia z Earth Cloud Aerosol and Radiation Explorer (ukuto ładny akronim: EarthCARE), wystrzelonego przez Europejską Agencję Kosmiczną. Czego dowiedziemy się już teraz?

Misja EarthCARE skupia się na badaniu chmur i aerozoli oraz procesów zachodzących w ziemskiej atmosferze. Rozpoczęła się 29 maja 2024 roku — satelitę wystrzelono z Bazy Sił Kosmicznych Vandenberg w Kalifornii, za pomocą rakiety SpaceX Falcon 9. Już po miesiącu od startu, szerokopasmowy radiometr satelity zarejestrował pierwszy obraz, dokumentujący "bilans energetyczny Ziemi". Tym samym dowiadujemy się, ile energii Ziemia absorbuje z promieniowania słonecznego oraz ile ciepła emituje z powrotem w przestrzeń kosmiczną.

W kontekście rosnących globalnych temperatur misja EarthCARE jest szalenie istotna. Umożliwia ona sprawdzenie "na żywym organizmie", jak działalność człowieka przyczynia się do wzrostu emisji gazów cieplarnianych oraz jak różne źródła wpływają na aerozolowy skład atmosfery.

ESA wyraża głębokie zadowolenie z działania radiometru EarthCARE. Już na wczesnym etapie misji widać, że działa on doskonale i dostarcza wartościowych danych. Podkreślono również, że każdy z instrumentów satelity odgrywa istotną rolę. Gdy wreszcie będą one działać w synergii, satelita stanie się potężnym narzędziem dla społeczności naukowej i synoptyków — możemy oczekiwać rozwoju nauk o klimacie i nieco lepszych prognoz pogody.

Radiometr EarthCARE jest jednym z czterech instrumentów na pokładzie satelity. W czerwcu radar profilujący chmury na pokładzie satelity uchwycił obraz dynamiki i struktury chmur nad oceanem na wschód od Japonii — wcześniej takich możliwości nie mieliśmy. Eksperci z JAXA wyrazili entuzjazm z powodu tych możliwości, podkreślając, że nigdy wcześniej nie uzyskano tak cennych danych z kosmosu.

Dotychczas podobne pomiary były możliwe jedynie za pomocą radarów chmur na ziemi lub z samolotów. EarthCARE umożliwia jednak bardziej jednolite skanowanie planety, oferując trójwymiarowy widok, który pozwala naukowcom na obserwację dynamicznie zachodzących na Ziemi procesów związanych ze zmianą klimatu.

EarthCARE daje nam ogromne możliwości w zakresie badania wpływ działalności człowieka na zmiany klimatu. Zdjęcia i pomiary dostarczane przez satelitę stanowią kluczowy element w badaniach nad emisją gazów cieplarnianych i aerozoli oraz ich rolą w kryzysie klimatycznym, który nie jest wymysłem, lecz faktem. Denialiści zapewne uznają, że to jedynie działanie "pro-forma" - byleby coś się działo. Ja jednak jestem zdania, że możemy dowiedzieć się więcej na temat kluczowych "emiterów" zanieczyszczeń i być może świat nauki dojdzie w końcu do tego, że zanieczyszczenia, to owszem — dzieło człowieka. Ale motoryzacja ma na to stosunkowo niewielki wpływ. Nie na tyle, by wywracać ją do góry nogami.