Kultowy Książę i Tchórz nareszcie dostępny na GOG. I to za pół darmo!

Jestem na tyle stary, że doskonale pamiętam czasy premiery Księcia i Tchórza — oraz dość agresywnej promocji polskiej gry przygodowej, za fabułę i dialogi której odpowiadał duet: Jacek Piekara i Adrian Chmielarz. Wspominam ją doskonale, bo choć regularnie zdarzało mi się utknąć na jakiejś łamigłówce, nie poddawałem się i cyklicznie wracałem do kombinowania, by poznać historię od początku do końca. Zadanie to nie było łatwe w czasach przedinternetowych (a było jeszcze trudniejsze, gdy nie miało się żadnego magazynu z solucją. Wymiana informacji ze szkolnymi znajomymi, kombinowanie i w końcu udało mi się dobrnąć do końca.

Przez lata klasyczna przygodówka była... właściwie niedostępna. Można było polować na jej płytowe wydania sprzed lat, ale jeśli chodzi o legalne źródła - to byłoby na tyle. Dodatkowym problemem był brak zgodności z nowymi wersjami systemów operacyjnych. Ale po latach ciszy z odsieczą przychodzi niezawodny GOG.com, za pośrednictwem którego możemy nie tylko kupić legalnie cyfrowe wydanie gry, ale także cieszyć się nią na Windows 7, 8, 10 i 11!

Przeżyj ekscytujące przygody razem z księciem Galadorem, ciesz się zabawnymi dialogami i rozwiązuj przemyślne łamigłówki. Graficzna przygoda w komiksowym stylu jest wypełniona po brzegi poczuciem humoru, które nie raz cię zaskoczy, nie ma tu bowiem uroczych żabek, które przemieniają się w księcia. W Galadorze spotkasz natomiast niegrzeszące urodą księżniczki, sporo pijących magików, oderwanych od rzeczywistości pustelników, bogów myślących jedynie o interesach i wiele, wiele więcej nietuzinkowych postaci!

Książę i Tchórz to pełna humoru i nieszablonowych bohaterów opowieść o zwykłym chłopaku, który trafia do ciała księcia z tajemniczej krainy. Opowieść o tym jak główny bohater próbuje powrócić do starego życia na każdym kroku będzie nam podrzucać kłody pod nogi — ale dzięki fajnie nagranym kwestiom dubbingowym i ponadczasowemu, komiksowemu, stylowi — wciąż broni się jako całość.

Nawet przez chwilę nie będę próbował dyskutować z tym, że w 2021 mamy dużo lepszych przedstawicieli gatunku. Ale Książę i Tchórz ma specjalne miejsce w moim osobistym rankingu gier, dlatego nie ukrywam, że powróciłem do niego z czystą przyjemnością. Zwłaszcza, że natychmiast trafił do sklepu w promocyjnej cenie — i jest o połowę tańszy. Obecnie gra Książę i Tchórz dostępna jest w sklepie GOG za symbolicznie 9,99 zł. Kto grał — ten wie czego można się po niej spodziewać. Kto nie grał i nie żywi do gry ani krzty sentymentu może nie podchodzić do niej równie entuzjastycznie, ale myślę, że to tytuł który wciąż ma szansę oczarować swoim humorem, dubbingiem i aspektami wizualnymi. A jako że ze znalezieniem podpowiedzi przy zagadkach nie powinno być większego problemu, to myślę że jedno jesienne popołudnie nawet oni poświęcą bez płaczu.