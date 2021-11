Gry z serii Assassin’s Creed za darmo od Ubisoft

Seria Assassin’s Creed towarzyszy graczom od czasów PlayStation 3 i Xbox 360. Jej najnowsza odsłona zabiera graczy nas do świata wikingów, a na przestrzeni ostatnich lat mogliście zwiedzać Jerozolimę Damaszek, Akkę, Masjaf oraz Arsuf podczas III wyprawy krzyżowej, starożytny Egipt i Grecję, renesansowe Włochy i Wenecję, brytyjskie kolonie w Ameryce Północnej, Karaiby, Paryż w czasach rewolucji francuskiej i Londyn w trakcie rewolucji przemysłowej.

Assassin’s Creed Chronicles Trilogy za darmo od Ubisoft

Assassin’s Creed Chronicles to pakiet trzech platformówek 2,5D, które opowiadają poboczne historie, które w głównym cyklu były wyłącznie wspominane przez bohaterów w trakcie odkrywania tajemnic zakonu Templariuszy i Asasynów. Każdy rozdział to osobny bohater i nowe otoczenia połączone wspólną linią fabularną, której szczegóły gracz pozna na końcu rozgrywki. Gracz odwiedzi Chiny, Indie oraz Rosję, gdzie wcielając się w asasyna będzie musiał nie tylko odkrywać skrywane tajemnice, ale i mierzyć się z wrogami wykorzystując techniki skradania i walki wręcz lub z wykorzystaniem różnorodnych broni. W trylogii nie brakuje historycznych postaci, urzekających widoków i dodatkowych wyzwań sprawdzających umiejętności graczy.

Troje Asasynów, trzy wyprawy, jedno Kredo. Przeżyj przygody trojga legendarnych Asasynów i wyrusz z nimi na wyprawę po zemstę, karę i odkupienie.

- Assassin’s Creed Chronicles Trilogy za darmo odbierzecie w sklepie Ubisoft Store.

Assassin’s Creed Chronicles Trilogy co prawda nie należy do pełnoprawnych, przygotowanych z wielkim rozmachem asasynów, ale trafi w gusta osób szukających nieco. Wizualnie (choć oczywiście nie pod względem graficznym) Chronicles kojarzy mi się z pierwszymi odsłonami Prince of Persia, gdzie w dwuwymiarowym świecie gracze śledzili losy młodego księcia przemierzającego mroczne i niebezpieczne lochy chcąc przedostać się do pałacu sułtana, w którym przetrzymywana jest księżniczka.