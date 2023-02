Jeżeli nie możesz pokonać wroga, to się z nim zaprzyjaźnij. Zgodnie z tym powiedzeniem rząd Singapuru zamiast zakazywać, włącza ChatGPT do systemu edukacji szkolnej i uczelni wyższych.

Chat GPT to bez wątpienia najgłośniejsza ostatnio i najszybciej rozwijająca się technologia na świecie. Usługa dotarła w ciągu 2 miesięcy do ponad 100 milionów użytkowników.

Trudno w tej chwili przewidzieć, jaki będzie jej wpływ na nasze życie. Jedni widzą w niej same zalety, drudzy mnóstwo wad. Na pewno będzie miała wpływ na nasze życie, to zresztą już się dzieje. Np. w obszarze edukacji.

Mądre podejście

Niektóre kraje, takie jak Francja czy Australia, chcą ograniczyć uczniom możliwość korzystania z Chat GPT. Tymczasem Singapur ma zupełnie inne podejście. Jego rząd przedstawił właśnie plan włączenia Chat GPT w cały system nauczania.

Jak donosi singapurska gazeta The Strait Times, minister edukacji Chan Chun Sing oświadczył, że nauczyciele pracują nad wykorzystaniem narzędzi sztucznej inteligencji do usprawnienia procesu uczenia uczniów. Odbywa się to pod egidą Singapurskiego Ministerstwa Edukacji. Uznało ono, że należy wykorzystać to narzędzie które w krótkim czasie stanie się wszechobecne.

Minister porównał Chat GPT do kalkulatora, pomocnego w nauce matematyki. Ale dodał, że może on być pomocny w nauce tylko wtedy, gdy uczniowie opanują najpierw podstawowe pojęcia i umiejętność myślenia i na tym przede wszystkim musi się skupić jego resort.

Trzeba mówić prawdę

Chan Chun Sing został też zapytany o to, co jego ministerstwo zamierza zrobić, by uczniowie nie wykorzystywali AI do oszukiwania. Jego zdaniem to nie jest problemem, bo szkoły mają wiele możliwości weryfikowania wiedzy młodzieży. Egzaminy, różne projekty czy prezentacje wymagają analizy, indywidualnej obserwacji, własnych notatek i spostrzeżeń, czego nie da się obejść za pomocą sztucznej inteligencji. Jego zdaniem samodzielnego myślenia, pracy w grupie czy inwencji twórczej nie da się zastąpić AI. Można to zdobyć jedynie doświadczeniem i pracą w grupie.

Poza tym, jak dodał, korzystanie z AI to nie problem. Ale od uczniów oczekuje się, by zgodnie z prawdą zawsze deklarowali swoje źródła informacji.

Singapur w czołówce edukacji

Singapur to pierwszy kraj na świecie, który chce w ten sposób wykorzystać Chat GPT i sztuczną inteligencję w systemie edukacji. Od 2015 r. zajmuje on pierwsze miejsce pod względem akademickim zarówno z matematyki, jak i przedmiotów ścisłych w badaniu Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS), prowadzonym przez International Association for the Evaluation of Educational Achievement. To organizacja badawcza non-profit z siedzibą w Amsterdamie. National University of Singapore jest również najwyżej ocenianą uczelnią w Azji. Na świecie według rankingu QS World University Rankings 2023 zajmuje 11. miejsce.

