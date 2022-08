Kryzys gospodarczy odbija się na producentach elektroniki. Ci nie tylko podnoszą ceny swoich urządzeń, ale zmieniają także przewidywania co do samej ich produkcji, jak i późniejszej sprzedaży. Nic nie wskazuje, by w najbliższej przyszłości to się zmieniło. Sytuacja nie dotyka jednak wszystkich firm działających na tym rynku. Najwięksi gracze - Apple i Samsung, nie muszą się obawiać problemów. Ich smartfony, często wycenione powyżej 900 dolarów, stale przyciągają uwagę klientów. Tylko w pierwszym półroczu tego roku do sklepów trafiło 20% więcej egzemplarzy w porównaniu z tym samem okresem rok wcześniej.

Kupujących, na ten moment, nie interesują telefony ze średniej półki. Najchętniej sięgają po te "budżetowe" i, co może zaskoczyć wielu, pochodzące z segmentu premium. To odbija się na dostawach Apple i Samsunga, które w ostatnim kwartale nie spadły, a nawet wzrosły. Zainteresowanie tego typu elektroniką jest nadal duże i mimo ogólnych problemów na tym rynku, iPhone'y i smartfony z serii Galaxy znajdują swoich klientów. Zupełnie inna sytuacja wygląda w przypadku chińskich producentów. Zarówno Xiaomi, jak i Vivo, czy Oppo zaliczają spore spadki. Najwięcej z nich to samo Xiaomi. Jak podaje Wall Street Journal, powołując się na dane dostarczone przez International Data Corp a całym świecie dostawy spadły o 9% w porównaniu z 2021 r. Samo Xiaomi zaliczyło spory spadek. Do sprzedaży trafiło o 26% mniej smartfonów niż rok temu.

iPhone 13 Pro Max

Podobnych obliczeń dostarcza Canalys - znana firma analityczna, która od lat przygląda m.in. się rynkowi smartfonów. W samych Stanach Zjednoczonych ostatni kwartał przyniósł 6-procentowy spadek w dostawach smartfonów. Dotyczy to wszystkich firm z wyjątkiem dwóch najważniejszych graczy na rynku. Chodzi oczywiście o Apple i Samsung. Z najnowszego raportu wynika, że co drugi smartfon, trafiający do sprzedaży w Ameryce Północnej, to iPhone. Dotyczy to okresu od kwietnia do czerwca tego roku.

Apple i Samsung nie boją się kryzysu. Obie firmy mogą spać spokojnie

Nie dziwi więc sytuacja, o której pisałem kilka dni temu. Mimo ogromnych problemów związanych z kryzysem gospodarczym Apple się go nie boi. Nawet w obliczu tego, że globalne dostawy smartfonów mają spaść o o kolejne 3,5%, co jest spowodowane słabnącym popytem. iPhone 14 i tak się sprzeda. Mimo pierwszych zapowiedzi wskazujących, że Apple ma ograniczyć produkcję i dostawy iPhone'a 14, najnowsze dane wskazują, że firma może spać spokojnie. Podobne oczekiwania mogą mieć największe firmy technologiczne na świecie sprzedające swoje produkty z tzw. wyższej półki cenowej.

Ostatnie raporty mówią, że Apple utrzymuje swoje zamówienia na 90 mln egzemplarzy nowych iPhone'ów, które z linii produkcyjnych zjadą do końca kwartału. Do końca tego roku z fabryk ma wyjechać 220 milionów smartfonów. Firma ma być na tyle pewna swojego sukcesu, że nie wyklucza podwyżek cen - choć tu pojawiają się sprzeczne sygnały. Niektórzy analitycy wskazują, że ceny nowego modelu wzrosną o 100 dolarów. Podstawowy iPhone 14 za 899 dolarów brzmi dość ekstremalnie - podobnie jak jego większy wariant za 999 dolarów. Więcej mielibyśmy też zapłacić za Pro z pamięcią 128 GB - 1099 dolarów. Wersja Pro Max to wydatek rzędu 1199 dolarów.