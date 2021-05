Krytyka narasta, ale Netflix cały czas króluje w Polsce

Zaskakiwać może natomiast słabo radzące sobie na tle konkurencji CANAL+ online czy Prime Video, co jest dowodem na to, że zrażeni do niektórych marek czy platform widzowie potrzebują dużo czasu, by zmienić zdanie. Na premierę CANAL+ online czekaliśmy zbyt długo i dziś usługa nie jest w stanie tak szybko zbudować stałej bazy klientów, natomiast po przedwczesnej, zdaniem niektórych, premierze Prime Video w Polsce w dalszym ciągu użytkownicy postrzegają ją jako mało przystępną Polakom.

Nowa tańsza oferta pakietów CANAL+ online. Dekoder z Android TV kosztuje 100 zł mniej

Sytuacja jednak ulega zmianie, gdy skupimy się stricte na Prime Video, bo ewidentnie widać, że wzrost liczby realnych użytkowników z marca na kwiecień jest blisko dwukrotny. Następne miesiące mogą pokazać, czy faktycznie Prime Video odczarowuje swoją pozycję na polskim rynku.

Media channel marzec 2021 kwiecień 2021 Użytkownicu (Real users) Zasięg (internet) Audyt Użytkownicu (Real users) Zasięg (internet) Audyt netflix.com 6 860 376 23,51% nie 5 933 736 20,33% nie player.pl 4 143 312 14,20% tak 3 677 400 12,60% tak cda.pl / cda.pl – premium 3 779 784 12,95% nie 3 566 592 12,22% nie hbogo.pl 2 436 480 8,35% nie 2 801 952 9,60% nie tvp.pl / Serwisy VOD 3 031 344 10,39% tak 2 520 720 8,64% tak wp.pl / Serwisy VOD 2 577 096 8,83% tak 2 424 816 8,31% tak ipla.tv 2 120 904 7,27% tak 1 955 016 6,70% tak vod.pl 1 455 408 4,99% tak 1 342 008 4,60% tak canalplus.com / canalplus.com – VOD 902 016 3,09% nie 1 323 864 4,54% nie primevideo.com 664 848 2,28% nie 1 021 248 3,50% nie

Jesienią dojdzie do solidnych przetasowań

Przed nami bardzo ciekawy okres, bo tej jesieni spodziewamy się debiutu Disney+ i wspominanego HBO Max, które bez wątpienia namieszają na rynku, bo oczekiwania widzów względem treści obecnych Disney+ czy poprawy zaplecza technicznego w serwisie HBO są ogromne. O sile platformy HBO już dziś świadczą znakomite treści, dlatego najbardziej potrzebne będzie przejście na nową infrastrukturę, która wprowadzi usługę do najwyższej ligi, gdzie rozdzielczość 4K, wsparcie dla HDR oraz przestrzenny dźwięk są standardem. Disney+ natomiast to kopalnia klasyków jak Star Wars, całe uniwersum Marvela, animacje Disney’a i Pixara czy programy National Geographic.