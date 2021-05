Nowa tańsza oferta pakietów CANAL+ online. Dekoder z Android TV kosztuje 100 zł mniej

Zaktualizowana oferta została skomponowana w inny sposób i opiera się na klasycznym modelu pakietów z kanałami danej marki/grupy medialnej. Dlatego do wyboru są CANAL+ z 17 własnymi stacjami, pakiety HBO, Eleven Sports oraz miks o nazwie Fun & News, gdzie umieszczono takie kanały jak TVN24, National Geographic, History, FOX, Filmbox, Sportklub, Cartoon Network czy Disney. Jeśli chodzi o ceny, to sytuacja jest o tyle pozytywnie skomplikowana, że uruchomione zostały nowe promocje, dzięki którym przez pierwszy miesiąc subskrypcji zapłacimy mniej.

Ile kosztują pakiety na CANAL+ online?

Warto jednak mieć na uwadze, że do wykupienia dodatkowych pakietów wymagane jest posiadanie podstawowego pakietu CANAL+, dlatego za duet CANAL+ z HBO zapłacimy 30 zł za pierwszy miesiąc, a później 55 zł miesięcznie, za CANAL+ z Eleven Sports 30 zł za pierwszy miesiąc, a później 55 zł miesięcznie, za CANAL+ z Fun & News 40 zł za pierwszy miesiąc, a później 70 zł miesięcznie.

Netflix może uruchomić nową usługę. To byłaby gratka dla fanów

Oczywiście istnieje możliwość dobrania więcej niż dwóch pakietów i wtedy cena nie jest proporcjonalnie zwiększana o kolejne np. 25 zł, bo przy wyborze CANAL+, HBO i Eleven Sports zapłacimy po pierwszym miesiącu 65 zł, więc dodatkowy pakiet kosztuje wtedy zaledwie 10 zł. W chwili obecnej maksymalna cena subskrypcji może wynieść 85 zł (pierwszy miesiąc za 60 zł), co jest niezłą ofertą biorąc pod uwagę fakt, że do naszej dyspozycji jest cała lista treści na życzenie oraz na żywo emitowanych w telewizji. Nie sądzę, by CANAL+ kiedykolwiek postanowił rozbić swoją ofertę na dwie kategorie: TV i VOD, dlatego to nie do końca propozycja dla osoby szukającej katalogu typowo netfliksowego.

Dekoder CANAL+ z Android TV za 199 zł