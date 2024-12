Zobaczcie pierwsze 8 minut nowego filmu Marvela. Będziecie w szoku

Film skupi się na drodze Siergieja Kravinoffa, by stać się tytułowym Kravenem. Poznamy jego trudne dzieciństwo i motywacje, które doprowadziły go do zostania bezwzględnym łowcą. Kraven, grany przez Aarona Taylor-Johnsona, to człowiek o nadludzkiej sile, szybkości i zmysłach, który poluje na najgroźniejsze zwierzęta na świecie. W filmie zobaczymy, jak rozwija swoje umiejętności i staje się śmiertelnie niebezpiecznym drapieżnikiem. Obok Taylor-Johnsona na ekranie pojawią się również Russell Crowe jako ojciec Kravena, Ariana DeBose jako Calypso, Fred Hechinger jako Chameleon, a także Christopher Abbott w roli głównego antagonisty – The Foreigner.

Reklama

Pierwsze 8 minut filmu Kraven Łowca na YouTube - zobacz online

Fani mogą już teraz zaspokoić swoją ciekawość i zobaczyć fragment filmu, na który czekamy tak długo. Na YouTube pojawił się ośmiominutowy klip z "Kravena Łowcy", który prezentuje brutalną i krwawą walkę Kravena. Scena robi niezłe wrażenie i pokazuje, że twórcy filmu nie boją się mocnych obrazów. Klip zdradza również, że film będzie utrzymany w mrocznym i realistycznym tonie, ale czy całość filmu zdoła przebić to, co pokazywano ostatnio w produkcjach o Venomie czy pozostałych projektach z mini-uniwersum Sony? Muszę przyznać, że to wszystko wygląda o wiele lepiej, niż "Morbius" czy "Madame Web" - jestem w delikatnym szoku.

Filmy Marvela od Sony

Sony Pictures, posiadając prawa do ekranizacji postaci Spider-Mana i powiązanych z nim bohaterów, stworzyło własne uniwersum filmowe, Sony's Spider-Man Universe (SSU). W ramach SSU powstały już trzy filmy o Venomie, antybohaterze granym przez Toma Hardy'ego, "Morbius" z 2022 roku z Jaredem Leto w roli wampirzego antybohatera oraz "Madame Web", gdzie główną bohaterką była Cassandra Webb (Dakota Johnson), obdarzona zdolnościami parapsychicznymi kobieta, musi zmierzyć się ze swoją przeszłością i pomóc młodym kobietom o niezwykłych mocach. We współpracy z Marvel Studios nakręcono trylogię ze Spider-Manem Toma Hollanda, a w przygotowaniu jest czwarty film. Nie wiadomo jednak, czy i w jaki sposób będzie połączony z produkcjami SSU.