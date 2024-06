Krakowskie autobusy przemówią głosem Makłowicza jeszcze tej jesieni

Moda na Makłowicza trwa wiecznie. Już niebawem usłyszmy go komunikacji miejskiej

Guru kulinarny, telewizyjna osobistość i gwiazda YouTube, a teraz także i głos krakowskich autobusów. Roberta Makłowicz, czyli człowiek legenda, który żadnego wyzwania się nie boi, będzie miał teraz okazje wykazać się w nowej roli. Już niebawem jego głos rozbrzmi w autobusach komunikacji miejskiej.

Głos Makłowicza będzie towarzyszył mieszkańcom Krakowa w codziennych podróżach po mieście

We Wrocławiu przystanek Arkady Capitol czytany jest przez słynną panią Iwonę z MPK, a pasażerom warszawskiej komunikacji towarzyszy Tomasz Knapik. Kraków także zapragnął dołączyć do tego zacnego grona, a w roli lektora postawił prawdziwą gwiazdę internetu. Jeszcze tej jesieni głos Roberta Makłowicza rozpocznie ogłaszanie przystanków oraz innych komunikatów w krakowskich autobusach i tramwajach. Próbkę zaprezentował na Facebooku Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie, a na żywo doświadczmy ich w okolicach października.

Źródło: Facebook/Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie

Co ciekawe Robert Makłowicz zdecydował się wziąć udział w projekcie zupełnie za darmo. Pomimo miłości do Dalmacji i posiadania chorwackiej willi były prezenter TVP jest bowiem od urodzenia związany z Krakowem, gdzie mieszka na co dzień.

Oprócz zabawy w lektora Makłowicz dalej rozwija swój kanał na YouTube, który nieuchronnie zbliża się do osiągnięcia 600 tys. subskrybentów. W ostatnim czasie dotychczasowy content oparty na podróżach międzynarodowych skręcił nieco w stronę kulinarnego zwiedzania polskich miast. Nie zmieniło to jednak aktywności widzów, którzy w liczbie średnio ponad 200 tys. na film pojawiają się pod każdym odcinkiem.

Źródło obrazka wyróżniającego: Instagram/Robert Makłowicz