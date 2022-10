e-Faktury wpłyną też na handel zagraniczny. Zmiany coraz bliżej

Kilka miesięcy temu pisaliśmy, że plany wdrożenia konieczności stosowania przez polskich przedsiębiorców elektronicznych faktur zostały zmieniony. Pierwotnie zmiany miały obowiązywać od 1 kwietnia 2023 r. Nie uda się jednak dotrzymać tych terminów. W porozumieniu z Radą Unii Europejskiej, Ministerstwo Finansów poinformowało, że obowiązek e-faktur wprowadzony zostanie kilka miesięcy później - 1 stycznia 2024 r.

Co ciekawe, prawie 70% polskich firm nadal korzysta z tradycyjnych, drukowanych faktur, co może budzić pewne zdziwienie biorąc pod uwagę fakt, że od dłuższego czasu działa system elektronicznych faktur w Aplikacji Podatnika KSeF. Ministerstwo Finansów udostępnia także odpowiednie API ułatwiające integrację systemu w programach księgowych.

Pełne przejście na cyfrowe dokumenty i faktury to nie tylko oszczędność czasu, papieru i pieniędzy. To także łatwa droga do prowadzenia biznesu w wymiarze międzynarodowym. Jak podają dane GUS, w 2021 r. 75,1 proc. polskiego eksportu i 54,1 proc. importu przypadało na kraje Unii Europejskiej. Jeśli elektroniczne faktury staną się obowiązkowe we wszystkich państwach Wspólnoty, wartość transakcji z pozostałymi członkami UE może znacząco wzrosnąć.

Elektroniczne faktury mogą zwiększyć obroty w handlu zagranicznym

Elektroniczne faktury ułatwiają transakcje między firmami i zapewniają większą ściągalność podatków przez organy administracji skarbowej. Tego typu dokumenty mogą również przyczynić się do dalszej cyfryzacji procesów biznesowych i poprawić polski bilans w handlu zagranicznym. Przyszłością e-biznesu są platformy umożliwiające pełną obsługę procesów sprzedażowych (od momentu wystawienia faktury, aż po jej rozliczenie) i dające dostęp do lokalnych oraz zagranicznych systemów płatności. Ten ostatni aspekt może mieć szczególnie duże znaczenie w kontekście rozwoju handlu międzynarodowego.

W ciągu ostatnich 24 miesięcy nastąpiła prawdziwa zmiana mentalności i widać sporo chęci i zaangażowania we wszystkich krajach europejskich w dążeniu do fakturowania elektronicznego w segmencie B2B - , umożliwiająca elektroniczne zarządzanie płatnościami i obiegiem firmowych dokumentów.

- mówi Hans Leybaert, prezes Unifiedpost Group, do której należy Banqup. To platforma pozwalająca na wygodne zarządzanie elektronicznymi dokumentami i płatnościami. Zauważa on także, że "biznes nie zatrzymuje się na granicy. Narzędzia, którymi operują przedsiębiorcy, powinny mieć możliwość łączenia się z innymi platformami, w innych krajach - właśnie po to, by ów biznes mógł być prowadzony w sposób efektywny. Tak naprawdę im bardziej zbliżymy firmy, tym większą interaktywność relacji uzyskamy".

Upowszechnieniu się systemów takich, jak KSeF sprzyja nie tylko administracyjna presja UE i władz krajowych. Przyczyniają się do tego również obiektywne czynniki rynkowe - wciąż odczuwalne skutki pandemii COVID-19, wojna w Ukrainie, wysoka inflacja i szybujące ceny energii. Poszukujące oszczędności firmy coraz chętniej będą podejmować działania optymalizacyjne, w tym także projekty automatyzujące procesy finansowe. Na swoich kontrahentów naciskać będą także największe firmy, które e-faktury już wdrożyły i tego samego oczekują od partnerów biznesowych.

Źródło: informacje prasowe